Món thịt ba chỉ kho ngon "bất bại", cả nhà thi nhau gắp

Nguyên liệu:

- 1,5kg thịt ba chỉ

- Lá hẹ tươi

- 5 nhánh hành tím

- 1 củ gừng đập dập

- 2 thìa nước tương

- 1 thìa nước mắm

- 1 thìa đường nâu hoặc đường phèn

- 1 thìa rượu nấu ăn

- 1/2 thìa tiêu xay

- 1 thìa dầu ăn

- 1/2 thìa muối

- Nước dừa tươi (có thể thay bằng nước lọc).

Cách nấu:

1. Sơ chế thịt

- Thịt ba chỉ rửa sạch, cắt thành khối vuông to.

- Lá hẹ nhúng nước sôi cho mềm, buộc thịt theo hình chữ thập giúp miếng thịt giữ dáng đẹp khi kho.

2. Ướp gia vị

- Trộn đều thịt với các nguyên liệu đã chuẩn bị.

- Ướp khoảng 30 phút hoặc lâu hơn.

3. Kho thịt

- Xếp thịt vào nồi, thêm nước dừa tươi xâm xấp mặt thịt.

- Chọn chế độ hầm nếu dùng nồi áp suất. Hoặc có thể hầm trên bếp ở mức nhiệt nhỏ.

Thành phẩm:

- Thịt chín mềm, phần mỡ trong đẹp mắt, ngấm đều gia vị.

- Bì heo hềm nhưng không nát.

- Ăn cùng cơm nóng hoặc xôi trắng đều rất hợp.