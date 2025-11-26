Món thịt ba chỉ kho ngon "bất bại", cả nhà thi nhau gắp
Mẹo kho thịt ba chỉ vừa ngon, đẹp mắt, chỉ nhìn thôi đã thấy đói bụng.
Nguyên liệu:
- 1,5kg thịt ba chỉ
- Lá hẹ tươi
- 5 nhánh hành tím
- 1 củ gừng đập dập
- 2 thìa nước tương
- 1 thìa nước mắm
- 1 thìa đường nâu hoặc đường phèn
- 1 thìa rượu nấu ăn
- 1/2 thìa tiêu xay
- 1 thìa dầu ăn
- 1/2 thìa muối
- Nước dừa tươi (có thể thay bằng nước lọc).
Cách nấu:
1. Sơ chế thịt
- Thịt ba chỉ rửa sạch, cắt thành khối vuông to.
- Lá hẹ nhúng nước sôi cho mềm, buộc thịt theo hình chữ thập giúp miếng thịt giữ dáng đẹp khi kho.
2. Ướp gia vị
- Trộn đều thịt với các nguyên liệu đã chuẩn bị.
- Ướp khoảng 30 phút hoặc lâu hơn.
3. Kho thịt
- Xếp thịt vào nồi, thêm nước dừa tươi xâm xấp mặt thịt.
- Chọn chế độ hầm nếu dùng nồi áp suất. Hoặc có thể hầm trên bếp ở mức nhiệt nhỏ.
Thành phẩm:
- Thịt chín mềm, phần mỡ trong đẹp mắt, ngấm đều gia vị.
- Bì heo hềm nhưng không nát.
- Ăn cùng cơm nóng hoặc xôi trắng đều rất hợp.
Cùng nguyên liệu, cùng gia vị nhưng có người kho mãi vẫn màu xỉn đục, có người lại lên màu hổ phách đẹp mắt.
