Loại thịt rẻ hơn thịt bò, dễ ăn hơn thịt cừu, làm món nướng theo cách này thơm phức, vạn người mê

Thịt lợn là loại thịt này là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, giàu vitamin nhóm B (đặc biệt là B1) giúp chuyển hóa năng lượng hiệu quả.

Loại thịt này là lựa chọn cân bằng giữa dinh dưỡng, hương vị độ phổ biến, rất lý tưởng cho các món nướng kiểu truyền thống. Không cần kỹ thuật cầu kỳ hay nguyên liệu đắt đỏ, món thịt nướng này chinh phục người ăn bằng chính sự mộc mạc và cân bằng hương vị.

Từ những xiên thịt thơm lừng, mềm ngậy, đậm đà, đây là kiểu món ăn càng ăn càng “dính”, phù hợp cho cả bữa cơm gia đình lẫn những buổi tụ họp ấm cúng. Dân Việt giới thiệu cách làm thịt nướng cực kì thơm ngon với bí quyết đơn giản sau:

Nguyên liệu làm thịt nướng:

- 1kg thịt vai đầu giòn (nạc mỡ đan xen)

- 4 thìa cà phê dầu hào

- 3 thìa cà phê nước mắm ngon

- 2 thìa cà phê hạt nêm

- 1 thìa cà phê hạt tiêu

- 1 thìa phở sữa đặc (tạo độ mềm và màu đẹp)

- 1 thìa phở vừng trắng (tùy chọn)

- 1 củ tỏi, 1 củ hành, 3 củ sả (băm nhỏ)

Cách làm thịt nướng:

- Thịt vai rửa sạch, thái miếng vừa ăn (không quá mỏng để tránh khô). Trộn đều với toàn bộ gia vị đã chuẩn bị.

- Ướp tối thiểu 3 tiếng, ngon nhất là để qua đêm trong ngăn mát tủ lạnh để gia vị thấm sâu.

- Xiên thịt vào que tre hoặc que inox. Nướng ở 150°C trong khoảng 30 phút đến khi thịt chín đều, dậy mùi thơm và có màu vàng nâu hấp dẫn.

*Lưu ý khi chế biến loại thịt này:

- Chọn thịt vai đầu giòn là “chân ái” – có cả nạc và mỡ xen kẽ giúp thịt không bị khô.

- Nướng nhiệt thấp: Giữ nhiệt 150°C giúp thịt chín từ từ, không bị khô bên ngoài mà sống bên trong.

- Có thể giã nhuyễn hành, tỏi, sả rồi gạn lấy nước cốt để ướp, giúp hạn chế cháy khi nướng.

- Nếu không có nguyên liệu tươi, có thể dùng bột tỏi, bột hành, bột sả (mỗi loại khoảng 2 thìa cà phê).

Xiên thịt nướng đạt chuẩn sẽ có lớp ngoài hơi xém nhẹ, bên trong mềm mọng, vị đậm đà vừa ăn. Mỡ trong thịt tan ra tạo độ béo ngậy nhưng không ngán, kết hợp mùi thơm của sả, tỏi, hành cực kỳ kích thích vị giác.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Lee Hoa thực hiện