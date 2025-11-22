Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Thịt ba chỉ làm kiểu này ăn với cơm là mê quên lối về

Ba chỉ om hành tây sốt đậm đà, ăn cùng cơm trắng rất hao cơm.

Thịt kho theo cách này rất hao cơm.

Nguyên liệu:

- 150g thịt ba chỉ, 30g hành tây, 2 tép tỏi, bắp cải.

- Gia vị ướp: 1/4 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê tiêu.

- Phần xốt: 1 muỗng nước tương, 1 muỗng rượu nấu ăn, 1 muỗng cà phê đường, 2 muỗng nước lọc.

Cách làm:

Chuẩn bị nguyên liệu.

Xoa&nbsp;đều muối và tiêu lên miếng thịt ba chỉ. Trộn sẵn phần nước xốt để dùng sau. Bắp cải thái sợi, ngâm vào nước đá để tăng độ giòn sần sật.

Làm nóng chảo trên lửa vừa, cho 1 muỗng cà phê dầu ăn. Đặt miếng thịt ba chỉ vào, áp chảo đến khi hai mặt vàng đều. Dùng kéo cắt thịt thành từng miếng vừa ăn, tiếp tục áp chảo các cạnh cho lên màu đẹp, sau đó gắp ra để riêng.

Trút bỏ&nbsp;bớt phần mỡ thừa trong chảo. Cho tỏi băm và hành tây vào, xào đến khi hành mềm và thơm. Cho thịt ba chỉ đã áp chảo vào trở lại. Đổ phần nước sốt vào, đảo đều và rim đến khi hơi sệt lại thì tắt bếp.

Xếp bắp cải thái sợi lên cơm, múc thịt ba chỉ om hành tây đặt lên trên.

Hoàn thành.

Bữa cơm mà có bát thịt kho măng nóng hổi thì không gì tuyệt bằng.

