Con đường hoa giấy 'gây sốt' tại Nha Trang dịp 30/4

Nằm trong khu vực tái định cư ở làng chài Vĩnh Trường, tuyến đường bích họa nổi bật với những giàn hoa giấy ngập sắc tím hồng đan xen, cánh hoa mỏng như giấy nhưng lại bền bỉ trước nắng gió miền Trung, càng nắng, càng rực rỡ. Từ xa nhìn lại, cây nào cũng kín hoa, bồng bềnh như những đám mây. Nhờ đó, cả con đường như được nhuộm màu, tạo nên một khung cảnh thơ mộng và lãng mạn.

Đặc biệt, ở một số đoạn, hoa nở dày kéo dài hơn 300 m, kết thành một "đường hầm hoa" hình vòng cung ấn tượng, khiến ai đi ngang qua cũng choáng ngợp và khó lòng rời mắt. Thậm chí, nhiều du khách không giấu nổi sự ngỡ ngàng, liên tục thốt lên "wow" vì không tin trước mắt mình lại là một con đường hoa giấy đẹp như cổ tích.

Đây cũng chính là điểm nhấn thu hút du khách, đặc biệt là giới trẻ, không ngại tìm đến để ghi lại những bức ảnh "nghìn like".

Bạn Trần Hải Yến tạo dáng chụp ảnh trên con đường hoa giấy ở làng chài Vĩnh Trường. Ảnh: NVCC

Không chỉ có hoa đẹp, con đường này còn giữ được nhịp sống bình dị đặc trưng của một làng chài ven biển. Du khách dễ dàng bắt gặp các cư dân làng chài ngồi vá lưới, hoặc những tấm lưới được phơi dưới gốc hoa. Hay những con hẻm nhỏ dẫn vào nhà người dân, tiếng trò chuyện rôm rả, tất cả hòa quyện, tạo nên một không gian chân thực mà không phải điểm du lịch nào cũng có được.

Dù không quá rộng lớn, con đường hoa giấy làng chài vừa đủ để giúp du khách lưu giữ khoảnh khắc đẹp. Hoa giấy với tán rộng, màu sắc nổi bật trở thành phông nền hoàn hảo cho những bức ảnh theo phong cách "nàng thơ" nhẹ nhàng, trong trẻo.

Đặc biệt, vào buổi sáng sớm, khi ánh nắng chiếu xiên qua từng tán hoa, sự giao thoa giữa ánh sáng và bóng đổ tạo nên hiệu ứng huyền ảo. Đây cũng là "khung giờ vàng" được nhiều bạn trẻ lựa chọn để săn ảnh đẹp.

Một yếu tố khác giúp con đường này ghi điểm trong mắt du khách là gần như chưa bị thương mại hóa. Không có hàng quán ồn ào hay dịch vụ du lịch chen chúc, nơi đây vẫn giữ nguyên nét sinh hoạt đời thường của một khu dân cư ven biển. Điều đó mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu, khiến du khách có cảm giác như đang trực tiếp được trải nghiệm một góc nhỏ trong đời sống thường nhật của dân địa phương.

Chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ buổi sáng, vợ chồng Hải Yến đã có một bộ ảnh đẹp cùng hoa giấy. Ảnh: NVCC

Chia sẻ trải nghiệm tại đây, Trần Hải Yến (quê Hà Nội, hiện sống tại Nha Trang) cho biết: "Điều khiến mình ấn tượng là vẻ bình dị rất đặc trưng của một làng chài, với những con đường nhỏ, tấm lưới phơi và các giàn hoa giấy rực rỡ. Hoa ở đây nói riêng, cũng như ở miền Trung nói chung, nhờ được hưởng nhiều nắng nên màu hoa rất đậm, lên sắc rực rỡ và nổi bật".

Theo Hải Yến, ông xã cô tình cờ đọc được một bài chia sẻ về địa điểm này, thấy ảnh chụp với hoa giấy đẹp quá nên rủ vợ ra "test máy". Hai vợ chồng tranh thủ sau khi đưa các con đi học, rồi ra đây chụp ảnh từ khoảng 8-9 giờ sáng, vừa tránh nắng gắt mà vẫn kịp quay về làm việc.

"Chỉ một tiếng đồng hồ thôi nhưng cũng đủ để có nhiều bức ảnh đẹp, vì đứng ở bất kỳ góc nào cũng có hoa giấy làm nền rất đẹp rồi", Hải Yến kể.

Nguyên Kaio mê chụp ảnh, và mùa hoa giấy nở rộ năm nay anh không thể bỏ lỡ. Ảnh: NVCC

Tương tự Hải Yến, chàng trai Nguyên Kaio (quê Khánh Hòa) cũng không giấu được sự thích thú: "Đây là một làng chài ven biển, nơi bạn dễ dàng bắt gặp các cô chú ngồi đan lưới - họ rất thân thiện và gần gũi. Các bức tường ngoài trời được phủ kín bằng những hình ảnh rực rỡ về biển và đời sống làng chài. Đặc biệt, hàng hoa giấy rực rỡ sắc màu đã tạo nên rất nhiều góc ảnh đẹp dành cho các tín đồ mê chụp hình".

Ái Vân tạo dáng dưới tán cây hoa giấy. Ảnh: NVCC

Đã nhiều lần chụp ảnh với hoa giấy, Lê Thị Ái Vân (quê Nha Trang) vẫn không khỏi bất ngờ: "Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy hoa giấy nở đẹp và đều đến vậy. Năm nay hoa nở rất mỹ mãn, rực rỡ và tràn đầy sức sống. Vì thế, không chỉ người dân địa phương mà du khách cũng ghé thăm rất đông. Ai cũng ra về với rất nhiều ảnh đẹp và ký ức khó quên về mùa hoa giấy".

Dù không phải hoa biểu trưng của phố biển Nha Trang, hoa giấy đã gắn bó với làng chài Vĩnh Trường nhiều năm nay. Người dân địa phương cho biết, hoa thường nở từ tháng 3-6, đẹp nhất vào đầu tháng 6. Năm nay hoa nở sớm hơn, màu sắc đa dạng hơn mọi năm, đây là lý do khiến làn sóng check-in lan rộng nhanh hơn bao giờ hết.