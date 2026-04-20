Thịt ba chỉ đừng kho hay rim, làm món này thanh mát, không bị ngán cho bữa cơm ngày hè

Thịt ba chỉ và tôm phối hợp với nhau có thể tạo thành món ngon tuyệt, bạn đững bỏ lỡ.

Gỏi tôm, thịt khìa hấp dẫn bởi lớp bánh tráng mềm mỏng ôm trọn phần nhân bên trong gồm tôm luộc ngọt thịt, thịt ba chỉ khìa nước dừa đậm đà, cùng rau sống và đồ chua giòn nhẹ.

Vị béo thơm của thịt, vị thanh mát của rau và chút chua ngọt hài hòa tạo nên hương vị hài hoà vừa dễ ăn vừa không ngấy. Khi chấm cùng nước sốt đậm vị, món ăn trở nên tròn trịa hơn, thích hợp cho những bữa ăn vào ngày hè oi bức. Dân Việt giới thiệu công thức làm món ăn như sau:

Cách làm thịt ba chỉ khìa nước dừa

- Thịt ba chỉ rửa sạch với nước muối pha chút rượu để khử mùi, sau đó để ráo. Ướp thịt khoảng 30 phút với hành tỏi băm, tiêu, nước tương, hạt nêm, một ít đường và ngũ vị hương.

- Bắc chảo dầu nóng, cho thịt vào áp chảo, trở đều đến khi săn và vàng xém hai mặt. Thêm một ít dầu màu điều để tạo màu đẹp, rồi cho nước dừa tươi cùng phần nước ướp vào xâm xấp mặt thịt. Đậy nắp, hạ lửa vừa và khìa. Khi nước sánh lại, mở nắp, tiếp tục đảo đến khi nước rút hết vào thịt. Gắp ra để nguội rồi cắt lát mỏng.

Sơ chế tôm

- Tôm thẻ luộc chín, bóc vỏ, bỏ chỉ lưng rồi chẻ đôi để khi cuốn đẹp mắt và dễ ăn hơn.

Làm đồ chua

Củ cải trắng và cà rốt bào sợi, trộn với chút muối để ra bớt nước, sau đó rửa lại và vắt ráo. Ngâm với hỗn hợp giấm, đường và muối khoảng 1 tiếng trong ngăn mát để thấm vị chua ngọt, giòn ngon.

Pha nước chấm: Tuỳ theo sở thích để làm sốt tương hoặc nước mắm chua ngọt

- Sốt tương: Nấu tương đen với nước (hoặc nước dừa), thêm đường và bơ đậu phộng cho sánh mịn. Khi ăn rắc thêm đậu phộng rang, tỏi phi và đồ chua.

- Nước mắm chua ngọt: Pha theo khẩu vị nếu thích vị thanh nhẹ.

Thưởng thức

Nhúng bánh tráng với nước cho mềm, xếp rau sống, bún (nếu có), thịt khìa, tôm và đồ chua vào rồi cuốn chặt tay.

Gỏi cuốn tôm thịt khìa có vị thanh mát của rau, giòn chua nhẹ của đồ chua, kết hợp với thịt béo mềm và tôm ngọt tự nhiên. Khi chấm cùng sốt đậm đà sẽ tạo nên món ăn vừa ngon miệng vừa không bị ngấy.

Chúc các bạn thành công!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Về Nhà Ăn Cơm thực hiện.