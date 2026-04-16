Kho thịt với thực phẩm dân dã "vạn người mê" này cho món ngon ít béo, giàu canxi, ăn với cơm cực phẩm

Đậu hũ (đậu phụ) là loại thực phẩm dân dã "vạn người mê", chế biến được nhiều món ăn ngọ. Nó có nguồn đạm thực vật lành mạnh, ít chất béo, không chứa cholesterol, lại giàu canxi và các khoáng chất tốt cho xương, đồng thời rất dễ tiêu hóa.

Kho thịt với đậu hũ không chỉ giúp cân bằng dinh dưỡng mà còn làm món ăn trở nên thanh nhẹ, đỡ ngấy và tốt hơn cho sức khỏe.

Nếu bạn đang tìm một món ăn vừa “đưa cơm” vừa không quá ngấy, thì thịt ba chỉ kho đậu hũ là lựa chọn rất đáng thử.

Kho thịt với đậu hũ là sự kết hợp giữa thịt mềm béo và đậu hũ thanh nhẹ tạo nên hương vị hài hòa, dễ ăn mà vẫn đầy đủ dưỡng chất. Dân Việt giới thiệu cách kho thịt với đậu hũ như sau:

Nguyên liệu kho thịt với đậu hũ:

- 700g thịt ba chỉ

- Đậu hũ bi chiên sẵn

- Hành tím, tỏi, ớt

- Nước dừa xiêm (1 lít) + nước lọc (400ml)

- Gia vị: muối, đường, nước mắm, hạt nêm

Cách kho thịt với đậu hũ:

- Trước tiên, thịt ba chỉ được rửa sạch, cắt miếng vừa ăn rồi luộc sơ với muối và gừng khoảng 3 phút để khử mùi. Sau đó, ướp thịt với đường trong 1 tiếng giúp thịt lên màu đẹp và có độ ngọt tự nhiên. Tiếp tục ướp thêm hành tím, tỏi, ớt giã nhuyễn cùng hạt nêm cho thấm vị.

- Đậu hũ chiên rửa nhẹ qua nước để loại bỏ dầu thừa. Nước dừa xiêm pha loãng với nước lọc rồi đun sôi trước để giảm vị chua.

- Phi thịt với chút dầu đến khi săn và vàng đều, sau đó cho từ từ nước dừa vào, đun sôi lớn rồi hạ nhỏ lửa. Nêm nước mắm vừa ăn và kho liu riu khoảng 45 phút cho thịt mềm. Cuối cùng cho đậu hũ vào kho thêm 10 phút để thấm đều là hoàn thành.

Chúc các bạn thành công khi kho thịt với đậu hũ!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Về Nhà Ăn Cơm thực hiện.