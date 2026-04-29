Loại rau nho nhỏ, tính mát như kem, giải nhiệt, dưỡng gan, cải thiện thị lực, xào nhanh thành món giòn ngọt, đưa cơm

Nếu bạn muốn ăn loại rau này, bạn có thể tự gieo. Chỉ cần tìm một cái khay nông, lót giấy ẩm lên trên, rắc 1 ít hạt đậu Hà Lan đã ngâm nhú mầm, rưới nước mỗi ngày.

Chỉ sau vài ngày, bạn có thể thấy những mầm trắng nhỏ xíu đã xuất hiện. Quan sát chúng lớn dần từng ngày, từ những mầm trắng bé nhỏ dần thành những chiếc lá xanh tươi, cuối cùng lấp đầy khay. Khi chúng lớn lên hơn 10cm cũng là lúc bạn có thể cắt mầm ăn.

Loại rau này có tính mát, là thực phẩm giải nhiệt trong mùa khô nóng. Ngoài ra còn có tác dụng nhất định trong việc giải nhiệt tích tụ trong cơ thể sau khi ăn, loại rau này còn có thể làm tăng cảm giác thèm ăn và ngăn ngừa say nắng.

Đồng thời, loại rau này chứa một lượng lớn vitamin C và carotene. Hàm lượng carotene có thể đạt tới 2700 microgam/100 gam, có tác dụng tăng cường chức năng gan và thúc đẩy quá trình tổng hợp rhodopsin, nuôi dưỡng gan và cải thiện thị lực.

Loại rau này cũng chứa một lượng lớn chất xơ, thúc đẩy nhu động ruột, có lợi cho tiêu hóa.

Món ăn gợi ý: Rau mầm đậu Hà Lan xào trứng

Nguyên liệu: Mầm đậu Hà Lan, trứng, vài tép tỏi, vài quả ớt, muối và dầu ăn.

Cách làm:

Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu và sẵn sàng xào.

- Đầu tiên, hái các mầm đậu Hà Lan ra khỏi khay, loại bỏ rễ, rửa sơ qua với nước sạch và để ráo. Vì là đậu trồng tại nhà nên không có nhiều đất, chỉ cần rửa nhanh là đủ.

- Đập trứng vào bát, thêm một chút muối, rồi dùng đũa đánh đều cho đến khi hỗn hợp trứng nổi lên những bọt nhỏ li ti.

- Đập dập và băm nhỏ tỏi, thái ớt thành khoanh. Nếu bạn không thích ăn cay, bạn có thể bỏ qua bước này.

Bước 2: Đầu tiên, chiên trứng và để riêng ra.

Bước này rất quan trọng: trứng phải được chiên trước, nhưng không được chiên quá chín.

- Đổ dầu vào chảo, lượng dầu nhiều hơn bình thường một chút, và đun nóng đến khoảng 60% nhiệt độ tối đa. Sau đó đổ hỗn hợp trứng vào.

- Khi phần đáy của hỗn hợp trứng đã đông lại, nhanh chóng dùng muôi tán nhỏ và xào thành những miếng trứng mềm. Khi trứng có màu hơi vàng là có thể dọn ra ăn. Không nên xào quá chín, nếu không trứng sẽ bị khô.

Bước 3: Phi thơm tỏi băm, sau đó nhanh chóng xào mầm đậu Hà Lan.

- Cho một ít dầu vào chảo, thêm tỏi băm và ớt băm nhỏ, xào trên lửa nhỏ cho đến khi dậy mùi thơm.

- Vặn lửa lớn, cho tất cả giá đỗ đã ráo nước vào và xào nhanh. Giá đỗ rất mềm nên không cần xào quá lâu, khoảng 30 giây đến 1 phút, cho đến khi mềm và sẫm màu hơn.

- Thêm một chút muối để nêm gia vị và trộn đều bằng thìa.

Bước 4: Đổ trứng trở lại chảo, đảo đều cho đến khi hỗn hợp quyện vào nhau, rồi lấy ra khỏi chảo.

- Đổ phần trứng đã đánh tan trở lại chảo và đảo nhanh với giá đỗ để các hương vị hòa quyện vào nhau.

- Tắt bếp và dùng ngay!

Bạn sẽ hiểu được niềm vui ngay sau một miếng ăn. Mầm đậu xào trứng tươi ngon trông thật hấp dẫn. Những miếng trứng vàng óng bao phủ những cọng mầm đậu xanh mướt, tạo nên hương thơm tươi mát.

Dùng đũa gắp thử, bạn sẽ thấy mầm đậu Hà Lan giòn tan, mềm mại với chút vị ngọt, trong khi trứng thì mềm và đậm đà. Sự kết hợp này thật hoàn hảo.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!