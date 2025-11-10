Món ngon ngày lạnh: Chế biến thịt ba chỉ cách này vừa lạ miệng vừa đưa cơm, ai ăn cũng mê

Thời tiết chuyển lạnh, mâm cơm gia đình sẽ thêm ấm cúng với những món ăn đậm vị, béo ngậy từ thịt ba chỉ. Bạn có thể tham khảo cách chế biến hai món ngon ngày lạnh với thịt ba chỉ dưới đây của các mẹ đảm.

Món ngon ngày lạnh: Thịt ba chỉ cuộn sốt gừng thấm vị, lạ miệng, ăn hoài không chán

Thịt ba chỉ cuộn sốt gừng là món ăn vừa lạ miệng vừa đưa cơm với hương vị béo của thịt lợn và thơm, ấm bụng từ gừng. Mỗi lát thịt cắt mỏng, quyện cùng nước sốt đậm đà, ai ăn cũng sẽ phải xuýt xoa.

Nguyên liệu làm thịt ba chỉ sốt gừng:

+ 500gr thịt ba chỉ

+ 60ml nước tương, 30ml rượu nấu ăn

+ 20gr đường

+ 1 củ hành tím, 3 lát gừng đập dập, 2 cánh hoa hồi

+ 2 cọng hành lá, 4 tép tỏi

Phần nước sốt: 2 muỗng cà phê dầu ăn và nước canh tương, 1 muỗng canh dầu hào. ½ muỗng canh đường và giấm, 1 muỗng cà phê tương ớt. 20gr gừng bào sợi, 2 tép tỏi băm, ít bột bắp hòa cùng nước lạnh.

Thịt ba chỉ cuộn sốt gừng

Cách làm thịt ba chỉ sốt gừng:

Bước 1: Thịt đem cạo bì, rửa sạch rồi thấm khô. Đem cuộn tròn miếng thịt ba chỉ theo chiều dọc rồi dùng dây buộc chặt để cố định.

Bước 2: Cho nước tương, rượu nấu ăn, đường cùng chút nước lạnh vào cùng với hành, gừng, hoa hồi vào nồi. Sau đó cho thịt vào, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa liu riu, nấu khoảng 1 giờ 15 phút. Trong quá trình nấu, bạn cần lật đều các mặt để cho ngấm ra vị.

Khi thịt đã chín, bạn gắp ra để nguội rồi cho vào tủ lạnh khoảng 1 – 2 tiếng để thịt săn lại.

Bước 3: Trong quá trình đợi, bạn làm nước sốt gừng bằng cách phi thơm tỏi, cho gừng vào đảo đều rồi thêm hỗn hợp nước tương, dầu hào, giấm, tương ớt, đường vào đun nhỏ lửa đến khi sôi lăn tăn. Thêm bột bắp khuấy đến khi sốt sệt.

Bỏ thịt ra thái từng lát, sau đó rưới sốt gừng lên trên hoặc dọn kèm chén sốt chấm riêng.

Món ngon ngày lạnh: Thịt ba chỉ kho mía

Thịt ba chỉ kho mía là món ăn dân dã nhưng lại mang hương vị rất đặc biệt. Mía khi đã nướng có mùi thơm ngọt dịu đem kho cùng với thịt vừa giúp món ăn lên màu đẹp mà có vị ngọt thanh, lạ miệng.

Nguyên liệu làm món thịt kho mía

+ 500gr thịt lợn ba chỉ

+ 1 khúc mía

+ Hành lá, tỏi, gừng, ớt

+ Gia vị hạt nêm, xì dầu, đường, rượu trắng

Cách làm món thịt ba chỉ kho mía:

Bước 1: Thịt ba chỉ cạo sạch bì, rửa kỹ rồi cắt khúc, cho vào luộc sơ cho ra bọt bẩn. Sau đó, đem ướp thịt ba chỉ cùng với 2 thìa cơm xì dầu, 1 thìa đường, 2 thìa rượu trắng trong khoảng 15 phút để thấm gia vị.

Bước 2: Mía khi còn nguyên vỏ đem nướng, bóc vỏ, chẻ nhỏ.

Bước 3: Thịt lợn đem áp chảo cho vàng đều hai mặt.

Bước 4: Cho mía, tỏi, gừng, ớt, hành lá vào chảo xào sơ. Nước sốt pha gồm thìa dầu hào, thìa đường, ít rượu trắng và ít nước vào nồi và xếp thịt đã rán vào. Nêm gia vị hạt nêm, nước hàng và đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, kho liu riu tới khi nước sánh lại, thịt mềm là được.

Thịt ba chỉ kho mía có mùi thơm, ăn ngọt vị

Món ăn này ăn cùng với cơm trắng rất đưa cơm. Thịt ba chỉ kho mía, miếng thịt mềm ngọt thanh, hương thương của mía rất đưa cơm.