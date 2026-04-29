Loại thịt màu đỏ nâu, giàu sắt kẽm hơn tôm và cua, giúp bổ máu, tăng vi chất, nấu món này ăn đậm đà hao cơm

Loại thịt này gây ấn tượng với lớp vỏ có “lông” đặc trưng và phần thịt đỏ nâu, vị ngọt đậm, béo nhẹ hơn nhiều loại nhuyễn thể khác: Sò lông.

Không chỉ hấp dẫn về hương vị, loại thịt này còn được đánh giá cao về dinh dưỡng: giàu sắt, kẽm và vitamin B12, vượt trội hơn tôm và cua ở khả năng bổ máu. Nếu cần bổ máu và tăng vi chất, sò lông là lựa chọn nổi bật.

Có nhiều cách chế biến loại thịt này trong đó có món sò lông kho sả ớt. Món ăn là sự kết hợp hài hòa giữa vị ngọt tự nhiên của hải sản và hương thơm nồng ấm của sả, tỏi, ớt. Khi được kho đúng cách, thịt sò săn lại, thấm đều gia vị mặn – ngọt – cay, tạo nên món ăn đậm đà, rất hợp ăn cùng cơm nóng.

Dân Việt giới thiệu cách kho sò lông sả ớt như sau:

- Sò lông mua về rửa sạch 2 lần, sau đó ngâm trong nước có ớt cắt nhỏ (hoặc nước vo gạo) khoảng 2 giờ để nhả hết cát và chất bẩn.

- Cho sò vào nồi luộc, khi sò vừa há miệng thì tắt bếp ngay để giữ độ ngọt. Vớt ra, để nguội rồi tách lấy phần thịt.

- Trộn thịt sò với đường, nước mắm, tiêu, sả băm và hành tím băm. Ướp khoảng 30 phút để thấm đều.

- Phi thơm tỏi, sả và ớt trong chảo với lửa vừa. Sau đó cho sò vào xào nhanh trên lửa lớn khoảng 5 phút cho thịt săn lại. Thêm nước xăm xắp, kho đến khi gia vị ngấm đều, nước sệt nhẹ. Nêm nếm lại cho vừa ăn, có thể thêm hành lá trước khi tắt bếp.

Sò lông kho sả ớt không chỉ là món ăn đậm đà, dễ làm mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Với hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng vượt trội, đây chắc chắn là món ăn đáng để bạn nấu cho gia đình thưởng thức vừa đổi vị, vừa bồi bổ cơ thể một cách tự nhiên.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Về Nhà Ăn Cơm thực hiện.