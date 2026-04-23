Bí quyết làm heo quay giòn bì “bất bại” bằng nồi chiên không dầu, giòn rụm, ngọt ngon

Không cần lò nướng chuyên dụng hay nguyên liệu cầu kỳ, bạn vẫn có thể tự tay làm heo quay giòn bì chuẩn vị ngay tại nhà.

Điểm đặc biệt của công thức này là chỉ sử dụng 2 nguyên liệu đơn giản nhưng thành phẩm lại khiến ai cũng bất ngờ: lớp bì giòn rụm, nổ lách tách, phần thịt bên trong mềm ẩm, đậm đà.

Nguyên liệu làm heo quay giòn bì:

- 700g thịt ba rọi (nên chọn phần đuôi, có lớp mỡ – nạc xen kẽ, thịt chắc)

- 100–150g muối hột (muối hạt)

Cách làm heo quay giòn bì:

- Thịt ba rọi mua về rửa sạch với bột mì để khử mùi và làm sạch bề mặt. Sau đó rửa lại với nước, để ráo hoàn toàn. Dùng khăn giấy lau thật khô phần bì (da heo) – đây là bước quan trọng giúp bì nổ giòn.

- Phủ một lớp muối hột dày, kín hoàn toàn trên bề mặt da. Lớp muối này sẽ giúp hút ẩm và làm da khô, từ đó tạo độ giòn khi quay.

- Cho thịt vào nồi chiên không dầu (hoặc nồi chiên hơi nước), đặt nhiệt độ 210°C trong 30 phút. Giai đoạn này giúp thịt chín từ bên trong.

- Tiếp tục tăng nhiệt lên 220°C trong khoảng 18–20 phút. Đây là lúc lớp bì bắt đầu nổ giòn và chuyển màu vàng đẹp mắt. Có thể điều chỉnh thời gian tùy theo độ giòn mong muốn.

Miếng heo quay sau khi hoàn thành có lớp bì giòn tan, vàng ruộm, khi cắn vào nghe rõ tiếng “rộp rộp”. Phần thịt bên trong mềm, không bị khô, giữ được độ ẩm tự nhiên và vị ngọt đặc trưng.

Mẹo nhỏ để làm heo quay giòn bì ngon hơn

- Lau thật khô bì trước khi phủ muối để đạt độ giòn tối đa

- Không để muối dính vào phần thịt (chỉ phủ trên da)

- Có thể chọc nhẹ da trước khi nướng để bì nổ đều hơn

Chỉ với vài bước đơn giản và chiếc nồi chiên không dầu quen thuộc, bạn đã có thể mang món heo quay giòn bì hấp dẫn mà không cần nấu nướng cầu kỳ.

Chúc các bạn thành công với cách làm heo quay giòn bì này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Trung Thu Nguyen thực hiện.