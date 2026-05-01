12 kinh nghiệm tránh đông đúc khi du lịch dịp cao điểm

Nếu kế hoạch đi du lịch rơi vào những thời điểm cao điểm như lễ, Tết, người đi cần lưu ý một số kinh nghiệm để hành trình thong thả hơn.

Theo các chuyên gia, một số giải pháp có thể thực hiện ngay từ giai đoạn lên kế hoạch. Việc xác định sớm lộ trình và các dịch vụ đi kèm giúp du khách chủ động, giảm thiểu rủi ro khi lượng người đổ về các điểm tham quan tăng cao.

Thay 'nơi phải đến' bằng 'ít người biết'

Điều này nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng việc tránh các địa điểm nổi tiếng hoặc đang "hot" là cách dễ nhất để né đám đông. Ngoài những nơi "nhất định phải đến một lần trong đời" còn vô số nơi ít được biết đến nhưng vẫn hấp dẫn. Hãy tìm hiểu trên các diễn đàn và tham khảo bạn bè, người quen trước khi lên đường.

Theo dõi dự báo lượng khách

Một số điểm tham quan thường công bố dự báo lượng khách dựa trên dữ liệu các năm trước và số lượng đặt phòng thực tế. Thông tin này thường phân tích chi tiết ngày cao điểm nhất để người đi chủ động điều tiết lịch trình. Nếu có thời gian chuẩn bị, du khách nên tham khảo các dự báo này để sắp xếp chuyến đi hợp lý hơn.

Du khách tập trung ở cảng Ao Tiên (đặc khu Vân Đồn) dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ. Ảnh: Thương Vũ

Cân nhắc lễ hội và sự kiện

Việc tham dự lễ hội tại các điểm du lịch vốn nổi tiếng thường khiến tình trạng đông đúc trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu đây không phải ưu tiên hàng đầu, du khách nên cân nhắc bỏ qua các sự kiện này để tối ưu hóa hành trình. Thay vào đó, hãy chọn những hoạt động thay thế ngay trong thời điểm diễn ra lễ hội.

Đặt trước vé ở các điểm tham quan

Hiện hầu hết bảo tàng, di tích, khu vui chơi đều đặt vé trước và đi thẳng vào cửa. Vé mua online thường kèm nhiều lợi ích như giảm giá, có hướng dẫn viên, đi khu vực riêng. Từng điểm đến hoặc các ứng dụng du lịch như Klook đều cho khách đặt vé trước. Tương tự, nhiều ứng dụng cũng có thể dùng để làm thủ tục nhập cảnh, đi lại... nhanh chóng.

Sử dụng tính năng 'Thời điểm đông khách'

Biểu đồ Popular times (Thời điểm đông khách) của Google tổng hợp dữ liệu người dùng cho biết ngày nào trong tuần hoặc thời điểm nào trong ngày một nhà hàng, bảo tàng, cửa hàng... thường đông nhất. Không phải nơi nào cũng có, nhưng du khách nên tìm thử nơi mình đến.

Tại Google Maps, biểu đồ sẽ hiển thị ở khung bên phải của trang kết quả hoặc ở chính địa điểm. Cột màu xanh thể hiện những khung giờ đông khách nhất. Ngoài ra, công cụ còn cung cấp thời gian chờ tại nhà hàng, quán cà phê... cũng như thời gian khách lưu lại.

Bỏ qua các tour miễn phí

Hãy đặt hướng dẫn viên riêng hoặc tham gia tour nhỏ, dưới 10 người. Hướng dẫn viên riêng thường linh hoạt hơn trong việc chọn thời gian bắt đầu tour, giúp du khách có thể đi sớm hoặc muộn hơn giờ cao điểm.

Dùng Google Maps thay vì TripAdvisor tìm quán ăn

TripAdvisor có xu hướng ưu tiên các điểm du lịch. Nếu muốn tìm nhà hàng, quán bar hay quán cà phê vắng, hãy thử Google Maps. Google hiệu quả hơn trong việc tìm gợi ý từ người địa phương. Du khách có thể đánh dấu chỗ ở rồi "du lịch ảo" xung quanh, click các địa điểm có đánh giá cao và lưu lại.

Tuy nhiên cũng cần lưu ý, các quán ăn đông thường đảm bảo đồ tươi ngon và chất lượng hơn. Trường hợp nhất định phải ăn quán nổi tiếng, bạn có thể điều chỉnh giờ ăn sớm hoặc muộn hơn cao điểm hay gọi đồ về khách sạn.

Khách xếp hạng ở cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) dịp Giỗ Tổ. Ảnh:Vân Nam Group Tours

Dậy sớm

Dậy sớm và ra ngoài vào buổi sáng sẽ rất thư thái, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Lúc này thành phố ít xe cộ, ít người, ánh sáng cũng đẹp để chụp ảnh. Du khách cũng sẽ cảm nhận được không khí bản địa rõ nét vào sáng sớm. Ngoài ra, nếu bắt đầu ngày mới sớm, du khách sẽ tận dụng được thời gian và khám phá nhiều hơn trong ngày.

Nếu xác định được giờ cao điểm tại địa phương (có thể hỏi người bản địa), du khách có thể tránh ra đường vào thời điểm đông đúc nhất, ít bị tắc đường và ít phải chen chúc.

Tận dụng giờ nghỉ trưa

Ở nhiều quốc gia, việc nghỉ dài vào buổi trưa khá phổ biến. Các cửa hàng đóng cửa, mọi người về nhà ăn uống và đường phố vắng vẻ. Đây là thời điểm lý tưởng để tận dụng sự yên bình và khám phá theo cách riêng của du khách. Tuy nhiên cần tìm hiểu trước các điểm bạn dự kiến tới có mở cửa buổi trưa không để đỡ mất thời gian di chuyển.

Đi bộ hoặc xe đạp

Sử dụng phương tiện công cộng thường rẻ và hiệu quả nhất để di chuyển trong thành phố. Nhưng điều đó cũng khiến bạn lọt vào đám đông và sự hỗn loạn. Hãy cân nhắc đi bộ hay xe đạp thay thế. Bạn sẽ quan sát và cảm nhận được nhiều điều thú vị hơn ngoài đường phố.

Thuê xe đạp không chỉ là một cách di chuyển tiện lợi mà còn giúp tiếp cận những khu vực yên tĩnh hoặc các điểm gần gũi thiên nhiên, những nơi khó đến được nếu sử dụng phương tiện công cộng.

Ở khu dân cư thay vì khu du lịch

Mỗi thành phố đều có vài "điểm nóng", nơi khách du lịch tập trung đông. Hãy tìm chỗ ở bên ngoài những khu đó. Có nhiều lý do để mở rộng phạm vi tìm kiếm: giá rẻ hơn, chỗ ở độc đáo hơn, nhiều lựa chọn ăn uống bình dân và tất nhiên, xa trung tâm một chút, bạn cũng sẽ tránh được đám đông. Nhưng lưu ý đừng chọn nơi quá xa vì sẽ không tiện đi lại. Luôn kiểm tra Google Maps để đảm bảo vẫn có thể di chuyển đến các điểm tham quan dễ dàng.

Mang hành lý gọn nhẹ

Mang ít hành lý có nhiều lợi ích: tiết kiệm chi phí ký gửi và giúp quá trình di chuyển nhanh gọn hơn. Chỉ mang hành lý xách tay cũng giúp du khách tránh đám đông vì có thể rời máy bay và đi thẳng ra ngoài mà không cần chờ ở băng chuyền hành lý.