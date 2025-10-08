30 hộp cơm cho chồng mang đi làm cả tháng không trùng món
Tự mang cơm trưa ăn tại văn phòng là lựa chọn của nhiều người để tiết kiệm thời gian nghỉ trưa và có suất ăn đảm bảo, hợp khẩu vị.
Chị Nhật Anh sáng nào cũng dậy sớm chuẩn bị những hộp cơm ngon lành, đủ chất cho chồng mang đi làm. Chị luôn lên thực đơn và sơ chế thực phẩm từ tối hôm trước để sáng hôm sau chỉ mất khoảng 30 phút là hoàn thiện bữa trưa cho ông xã.
Do có sự chuẩn bị từ trước nên có khi cả tháng thực đơn không bị trùng lặp. Những hôm bận rộn, chị Nhật Anh sẽ nấu các món hấp, luộc để tiết kiệm thời gian. Thực đơn luôn đầy đủ rau xanh kèm món ăn mặn nên bữa trưa rất phong phú và hấp dẫn, không bị nhàm chán.
Trứng cuộn xúc xích - Chả cá thác lác - Rau dền luộc
Ức gà nướng - Canh súp lơ nấu mọc
Thịt rang cháy cạnh - Canh mướp nấu tôm
Tôm rang sả - Canh rau cải thịt băm
Kimchi xốt đậu - Súp lơ luộc
Hambagu (Hamburger Nhật) - Canh bí đỏ nấu sườn
Ức gà xào sả ớt - Bắp cải luộc
Ức gà áp chảo - Canh khoai tây - Salad
Mỳ Ý bò băm - Salad
Cánh gà chiên mắm - Cải chíp luộc - Canh chua thịt băm
Cà ri gà - Bắp cải luộc
Cá rán - Canh rau dền nấu tôm
Trứng cuộn - Chả thìa là - Canh súp lơ, su hào
Mực chiên giòn - Bắp cải luộc
Thịt xá xíu - Canh mướp mùng tơi nấu ngao
Thịt xá xíu - Canh rau cải - Dưa chuột
Ốc xào chuối đậu - Canh rau cải
Cá xốt cà chua - Canh mướp nấu sườn - Chả thìa là
Thịt rang cháy cạnh - Bắp cải luộc
Sườn rim dứa - Canh rau ngót thịt băm
Thịt viên trứng cút xốt cà chua - Canh bí đỏ nấu sườn
Thịt đầu giòn dim mắm - Canh rau ngót nấu mọc
Giò heo - Canh rau muống
Thịt xá xíu - Canh bí nấu mọc
Canh sườn nấu chua - Bò xào rau cải, nấm
Chả lá lốt - Canh cà bung thịt - Bắp cải luộc
Ức gà xào nấm - Mướp luộc
Chả cốm - Canh ngao nấu chua - Bắp cải
Trứng rán hàu - Canh rau lang nấu tôm
Thực đơn cơm văn phòng cả tháng không trùng món của mẹ đảm khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Nguồn: Nguồn: 08/10/2025 14:11 PM (GMT+7)