30 hộp cơm cho chồng mang đi làm cả tháng không trùng món

Chị Nhật Anh sáng nào cũng dậy sớm chuẩn bị những hộp cơm ngon lành, đủ chất cho chồng mang đi làm. Chị luôn lên thực đơn và sơ chế thực phẩm từ tối hôm trước để sáng hôm sau chỉ mất khoảng 30 phút là hoàn thiện bữa trưa cho ông xã.

Do có sự chuẩn bị từ trước nên có khi cả tháng thực đơn không bị trùng lặp. Những hôm bận rộn, chị Nhật Anh sẽ nấu các món hấp, luộc để tiết kiệm thời gian. Thực đơn luôn đầy đủ rau xanh kèm món ăn mặn nên bữa trưa rất phong phú và hấp dẫn, không bị nhàm chán.

Trứng cuộn xúc xích - Chả cá thác lác - Rau dền luộc

Ức gà nướng - Canh súp lơ nấu mọc

Thịt rang cháy cạnh - Canh mướp nấu tôm

Tôm rang sả - Canh rau cải thịt băm

Kimchi xốt đậu - Súp lơ luộc

Hambagu (Hamburger Nhật) - Canh bí đỏ nấu sườn

Ức gà xào sả ớt - Bắp cải luộc

Ức gà áp chảo - Canh khoai tây - Salad

Mỳ Ý bò băm - Salad

Cánh gà chiên mắm - Cải chíp luộc - Canh chua thịt băm

Cà ri gà - Bắp cải luộc

Cá rán - Canh rau dền nấu tôm

Trứng cuộn - Chả thìa là - Canh súp lơ, su hào

Mực chiên giòn - Bắp cải luộc

Thịt xá xíu - Canh mướp mùng tơi nấu ngao

Thịt xá xíu - Canh rau cải - Dưa chuột

Ốc xào chuối đậu - Canh rau cải

Cá xốt cà chua - Canh mướp nấu sườn - Chả thìa là

Thịt rang cháy cạnh - Bắp cải luộc

Sườn rim dứa - Canh rau ngót thịt băm

Thịt viên trứng cút xốt cà chua - Canh bí đỏ nấu sườn

Thịt đầu giòn dim mắm - Canh rau ngót nấu mọc

Giò heo - Canh rau muống

Thịt xá xíu - Canh bí nấu mọc

Canh sườn nấu chua - Bò xào rau cải, nấm

Chả lá lốt - Canh cà bung thịt - Bắp cải luộc

Ức gà xào nấm - Mướp luộc

Chả cốm - Canh ngao nấu chua - Bắp cải

Trứng rán hàu - Canh rau lang nấu tôm