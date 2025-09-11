Những mâm cơm ngon tuyệt của mẹ đảm khiến ai nhìn thấy cũng muốn về nhà
Những bữa cơm nhà không cần nhiều món, không cần chế biến cầu kỳ nhưng luôn là ngon nhất với mỗi người, khiến ai nhìn thấy cũng nhớ nhà.
Chị Đặng Thu Vân
Với chị Đặng Thu Vân (37 tuổi, Lào Cai), căn bếp là góc nhỏ ấm áp được chị yêu thích nhất. Chị Vân chia sẻ, mỗi khi thấy chồng con ăn ngon lành bữa cơm mình nấu chị đều cảm thấy rất hạnh phúc.
Dù bận rộn với công việc, chị Vân luôn dành khoảng 1 tiếng để vào bếp. Với gia đình 4 người, chị không nấu quá nhiều món, mỗi bữa cơm thường có 2 món mặn, 1 món rau và 1 bát canh cùng hoa quả tráng miệng. Thường cả gia đình chỉ được quây quần, ăn chung bữa tối nên chị rất yêu thích khoảng thời gian cuối ngày.
Chị Vân luôn chọn các loại rau củ, trái cây theo mùa để nguyên liệu được tươi ngon và đảm bảo nhất. Các món thịt, cá, hải sản cũng được chế biến theo nhiều cách để thực đơn luôn mới mẻ, thay đổi liên tục, tránh nhàm chán.
Chị Vân lên thực đơn và nấu ăn theo sở thích của các thành viên trong gia đình. Vì được làm việc mình thích nên chị không thấy mệt, thậm chí mỗi khi vào bếp chị lại cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng được giải tỏa. Tự tay nấu mỗi bữa cơm ngon, cũng chính là cách chị chăm sóc cho ngọn lửa trong gia đình ấm mãi.
Canh rau ngót - Lưỡi lợn luộc - Măng xào
Mực xào ngồng tỏi - Canh dải khoai - Ngọn susu xào tỏi - Cá phèn hồng một nắng rán
Gà rang - Đậu hà lan xào lòng gà - Trứng rán lá ngải - Canh rau đậu hà lan nấu thịt nạc
Gà xào húng quế - Tràng lợn luộc - Canh bí đỏ nấu tôm
Giò thủ xào - Đậu sốt cà chua - Canh cá rô nấu rau cải - Dưa bắp cải
Canh ngao nấu chua - Phở chiên - Giò me
Canh ngao nấu rau cải - Bò kho rau củ - Thịt ba chỉ lợn áp chảo
Canh sườn nấu rau củ - Lưỡi lợn luộc - Cà tím xào - Tóp mỡ
Cá rô phi rán giòn - Canh dưa chua nấu sườn - Súp lơ xào nấm - Thịt nấu đông
Ngan luộc ăn kèm bún, canh măng
Bánh hỏi tôm thịt
Thịt ba chỉ áp chảo - Canh ngao nấu rau dền - Đậu tẩm hành
Canh bầu nấu tôm - Thịt bò xào mướp ngọt - Chả mực - Rau muống luộc
Rau muống luộc - Trứng rán - Thịt chân giò luộc
Vịt luộc - Canh măng mọc - Nộm vịt
Lòng lợn - Đậu rán - Cà muối
Thịt ba chỉ hun khói xào - Măng xào - Canh dưa chua nấu sườn
Đỗ xào lòng gà - Thịt nấu đông - Nộm su hào cà rốt - Canh cà chua nấu trứng
Gà ủ muối - Nộm rau dớn - Chả nướng lá móc mật - Canh khoai sọ nấu sườn - Bánh khoai môn
Nầm nướng - Lòng lợn - Bánh hỏi
Đậu sốt thịt - Gà luộc - Rau muống luộc
Sườn chua ngọt - Thịt bò xào bí bao tử - Rau muống luộc
Thực đơn đa dạng từ chính những nguyên liệu đơn giản, dễ kiếm khiến mâm cơm nào nhà chị Thắm Trương cũng hấp dẫn và ngon miệng.
