Bí quyết vào bếp của mẹ đảm khiến bữa cơm nào cũng ngon "quên lối về"
Thực đơn đa dạng từ chính những nguyên liệu đơn giản, dễ kiếm khiến mâm cơm nào nhà chị Thắm Trương cũng hấp dẫn và ngon miệng.
Chị Thắm Trương (Bắc Ninh) rất yêu thích nấu nướng và chụp ảnh. Bởi vậy, những mâm cơm hằng ngày chị nấu không chỉ ngon miệng mà còn rất đẹp mắt.
Chị Thắm thường nấu các món ăn dân dã từ các nguyên liệu quen thuộc. Nhưng nhờ kết hợp các nguyên liệu và gia vị khéo léo khiến mâm cơm hằng ngày nhà chị ít khi trùng món. Với các món từ cá, chị khéo biến tấu thành cá hấp bia, cá kho trám, cá chiên,... Thịt gà khi thì luộc, nấu canh lá é, gà xào húng quế, gà xào sả ớt,... Có lẽ đây chính là bí quyết khiến chồng con chị "nghiện" cơm nhà.
Canh rau cải nấu ngao - Cá trắm hấp bia - Đậu sốt cà chua - Nhộng xào lá chanh - Dưa, sấu ngâm mắm - Ổi
Canh rau khoai lang - Nem cua bể - Chè đỗ đen - Cá lăng nướng giềng - Dưa vàng
Cá nhồng kho trám - Rau củ quả luộc - Gà rang muối - Canh gà măng chua - Măng ngâm chua ngọt - Nho
Cá nhồng kho trám - Trứng tráng - Rau cải luộc - Măng ninh xương - Măng ngâm chua ngọt - Dưa vàng
Canh rau cải nấu trai trai - Đậu bắp luộc - Gà xào rau húng quế - Măng chua - Sấu ngâm mắm - Sữa chua, dưa vàng
Bí đỏ ninh xương - Cá thu sốt cà chua - Bí xanh luộc - Cóc ngâm mắm - Nhãn
Canh thịt bò nấu rau vông vang - Ghẹ hấp - Cóc ngâm - Bí xanh luộc - Xoài, nhãn
Thịt gà xào sả ớt - Sườn xào chua ngọt - Rau muống luộc - Cóc ngâm - Thanh long
Canh rau ngót - Tép khô rang thịt - Cá thu kho mật mía - Trám ngâm, sấu ngâm - Sữa chua, đu đủ
Cá thu kho - Thịt ba chỉ áp chảo - Ngọn bí luộc - Bí ngô non xào tỏi
Canh rau ngót - Bí ngô non xào tỏi - Chả trứng thịt - Cá nục kho dứa
Mực rim mắm - Thịt kho tàu - Măng xào - Canh rau cải
Thịt nướng cuốn
Canh rau ngót thịt bằm - Thịt viên sốt cà chua - Khoai tây xào - Thịt chân giò nấu giả cầy
Chân giò nấu giả cầy - Đậu luộc - Cá rô phi chiên - Sấu ngâm - Đu đủ
Thịt chân giò luộc - Gan heo xào gừng, tỏi - Đậu rán - Ngọn bí xào tỏi - Rau sống
Bí xanh luộc - Cá đốm chiên - Rau bí xào tỏi - Tép rang ruốc lá chanh - Lạc rang, sấu ngâm
Rau mồng tơi nấu tép khô - Tép tươi chiên giòn - Thịt lợn luộc - Măng ninh xương
Canh cua - Cá cơm chiên giòn - Chả mực - Sầu riêng
Lẩu gà lá é
Gà rang mắm gừng - Nem rán - lạc rang - Rau muống luộc - Dưa hấu
Gà xáo gừng - Nem cua bể - Rau muống luộc - Lá lách xào hành tây - Nho, sữa chua
Canh rau cải - Nhộng xào lá chanh - Cánh gà chiên giòn - Sầu riêng
Cá chiên - Đậu sốt cà chua - Rau muống luộc - Cà pháo, sấu ngâm mắm - Ổi
Vịt hấp lá na - Canh măng vịt - Vịt rang sả gừng - Nem rán
Chị Ngọc Lan (Hải Phòng) chia sẻ mâm cơm cữ do em gái nấu khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi.
