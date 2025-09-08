Bí quyết vào bếp của mẹ đảm khiến bữa cơm nào cũng ngon "quên lối về"

Chị Thắm Trương (Bắc Ninh) rất yêu thích nấu nướng và chụp ảnh. Bởi vậy, những mâm cơm hằng ngày chị nấu không chỉ ngon miệng mà còn rất đẹp mắt.

Chị Thắm thường nấu các món ăn dân dã từ các nguyên liệu quen thuộc. Nhưng nhờ kết hợp các nguyên liệu và gia vị khéo léo khiến mâm cơm hằng ngày nhà chị ít khi trùng món. Với các món từ cá, chị khéo biến tấu thành cá hấp bia, cá kho trám, cá chiên,... Thịt gà khi thì luộc, nấu canh lá é, gà xào húng quế, gà xào sả ớt,... Có lẽ đây chính là bí quyết khiến chồng con chị "nghiện" cơm nhà.

Canh rau cải nấu ngao - Cá trắm hấp bia - Đậu sốt cà chua - Nhộng xào lá chanh - Dưa, sấu ngâm mắm - Ổi

Canh rau khoai lang - Nem cua bể - Chè đỗ đen - Cá lăng nướng giềng - Dưa vàng

Cá nhồng kho trám - Rau củ quả luộc - Gà rang muối - Canh gà măng chua - Măng ngâm chua ngọt - Nho

Cá nhồng kho trám - Trứng tráng - Rau cải luộc - Măng ninh xương - Măng ngâm chua ngọt - Dưa vàng

Canh rau cải nấu trai trai - Đậu bắp luộc - Gà xào rau húng quế - Măng chua - Sấu ngâm mắm - Sữa chua, dưa vàng

Bí đỏ ninh xương - Cá thu sốt cà chua - Bí xanh luộc - Cóc ngâm mắm - Nhãn

Canh thịt bò nấu rau vông vang - Ghẹ hấp - Cóc ngâm - Bí xanh luộc - Xoài, nhãn

Thịt gà xào sả ớt - Sườn xào chua ngọt - Rau muống luộc - Cóc ngâm - Thanh long

Canh rau ngót - Tép khô rang thịt - Cá thu kho mật mía - Trám ngâm, sấu ngâm - Sữa chua, đu đủ

Cá thu kho - Thịt ba chỉ áp chảo - Ngọn bí luộc - Bí ngô non xào tỏi

Canh rau ngót - Bí ngô non xào tỏi - Chả trứng thịt - Cá nục kho dứa

Mực rim mắm - Thịt kho tàu - Măng xào - Canh rau cải

Thịt nướng cuốn

Canh rau ngót thịt bằm - Thịt viên sốt cà chua - Khoai tây xào - Thịt chân giò nấu giả cầy

Chân giò nấu giả cầy - Đậu luộc - Cá rô phi chiên - Sấu ngâm - Đu đủ

Thịt chân giò luộc - Gan heo xào gừng, tỏi - Đậu rán - Ngọn bí xào tỏi - Rau sống

Bí xanh luộc - Cá đốm chiên - Rau bí xào tỏi - Tép rang ruốc lá chanh - Lạc rang, sấu ngâm

Rau mồng tơi nấu tép khô - Tép tươi chiên giòn - Thịt lợn luộc - Măng ninh xương

Canh cua - Cá cơm chiên giòn - Chả mực - Sầu riêng

Lẩu gà lá é

Gà rang mắm gừng - Nem rán - lạc rang - Rau muống luộc - Dưa hấu

Gà xáo gừng - Nem cua bể - Rau muống luộc - Lá lách xào hành tây - Nho, sữa chua

Canh rau cải - Nhộng xào lá chanh - Cánh gà chiên giòn - Sầu riêng

Cá chiên - Đậu sốt cà chua - Rau muống luộc - Cà pháo, sấu ngâm mắm - Ổi

Vịt hấp lá na - Canh măng vịt - Vịt rang sả gừng - Nem rán