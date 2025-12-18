Midu trượt tuyết ở Hokkaido dưới trời -10 độ C

Chia sẻ trên trang cá nhân hôm 16/12, Midu tiết lộ vợ chồng cô có trải nghiệm tuyệt vời trong chuyến ghé thăm Hokkaido ngắm tuyết. 'Mùa tuyết đầu tiên -10 độ ở Hokkaido thật đáng nhớ. Chúng tôi đã có những trải nghiệm thật tuyệt vời', Midu nói.

Hokkaido là hòn đảo lớn nằm ở phía bắc Nhật Bản, nổi tiếng với nhiều thành phố trượt tuyết lý tưởng như Sapporo, Jozankei, Rusutsu, Furano, Niseko. Do đón gió lạnh từ vùng Siberia của Nga nên vào mùa đông tuyết rơi dày khắp hòn đảo. Thông thường, Hokkaido sẽ đón tuyết đầu mùa vào khoảng cuối tháng 11, đầu tháng 12. Mùa tuyết cao điểm là tháng 1 và 2.

Người đẹp sinh năm 1989 và chồng - doanh nhân Minh Đạt dừng chân tại Niseko - thị trấn nhỏ thuộc Hokkaido, cũng là điểm trượt tuyết nổi tiếng với nhiều khu nghỉ dưỡng hạng sang vào mùa đông.

Niseko được mệnh danh là 'thánh địa' của tuyết bột mịn, thu hút các tay trượt tuyết chuyên nghiệp và những người yêu thích trượt tuyết trên toàn thế giới.

Ngoài các nhà hàng phục vụ đặc sản địa phương như sò điệp, cua lông, cá hồi, du khách đến Niseko cũng dễ dàng bắt gặp các xe bán đồ ăn lưu động, thưởng thức các món dân dã giữa khung cảnh trắng xóa tuyết phủ.

Ngoài trượt tuyết, du khách đến Niseko có thể dạo chơi những con đường mòn phủ đầy tuyết, trải nghiệm hoạt động đi xe trượt tuyết do chó Husky kéo, tắm suối nước nóng,…

Midu tên thật Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989. Cô từng là người mẫu tuổi teen trước khi bén duyên điện ảnh và được biết đến qua loạt tác phẩm Thiên mệnh anh hùng, Thiên thần áo trắng, 4 năm 2 chàng 1 tình yêu, Khi ta 25... Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cô còn là giảng viên thời trang kiêm doanh nhân.

Cô kết hôn với doanh nhân Minh Đạt, kém cô một tuổi, con trai chủ tịch một công ty nhựa nổi tiếng hồi tháng 6/2024. Sau khi về chung một nhà, hai người thường xuyên đi du lịch hâm nóng tình cảm như chuyến đi Thượng Hải - Chiết Giang, Quảng Châu,...