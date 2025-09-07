30 mâm cơm cữ do "em gái quốc dân" nấu cho chị mau khỏe, nhiều sữa

Chị Ngọc Lan chia sẻ, chị rất thích không khí vui vẻ, đầm ấm trong bữa cơm gia đình nên dù gọi là cơm cữ, thực chất cả nhà cùng ăn chung với nhau. Những mâm cơm do em gái nấu chỉ có một vài món chị kiêng không ăn vì mới sinh, còn lại chị ăn đa dạng theo cả nhà.

Nhờ không khí gia đình lúc nào cũng vui vẻ, ăn uống đa dạng, đủ chất nên chị Lan đủ sức khỏe và sữa cho con bú.

Sườn nướng lá mắc mật - Cá bống kho - Giò lụa - Đỗ đũa xào lòng mề gà - Canh móng giò bí đỏ

Thịt rán - Thịt bò xào hoa thiên lý - Quả sake tẩm bột chiên - Rau ngót luộc - Canh bầu nấu tép - Cháo thịt bằm

Thịt luộc - Tôm rim - Giò lụa - Canh rau ngót nấu xương

Mực xào dưa chua - Cá kho - Giò lụa - Hoa chuối luộc - Nộm hoa chuối - Canh xương hầm củ quả

Thịt gà luộc - Thịt gà kho gừng - Nộm sứa - Trứng rán - Canh rau ngót móng giò

Thịt luộc - Chả chìa - Trứng bác - Đỗ đũa luộc - Canh mồng tơi mướp nấu cáy

Thịt gà kho gừng - Đậu rán - Đỗ đũa xào cật lợn - Canh móng giò bí đỏ

Thịt kho trứng cút - Cá rán - Ttrứng lộn - Rau muống xào tỏi - Canh rau ngót nấu chân giò

Thịt kho - Cá bống kho - Nem thịt lợn xoài xanh - Mướp luộc - Canh mồng tơi nấu ngao - Ngô luộc

Thịt kho - Giò lụa - Đậu rán - Hoa thiên lý xào - Canh bí xanh nấu sườn

Bún chả nem

Thịt kho - Cá bống kho - Cá rán - Canh rau ngót nấu xương

Sườn xào chua ngọt - Thịt bò luộc - Trứng cút luộc - Ngao hấp sả - Canh móng giò củ quả

Thịt luộc - Trứng rán lá hẹ - Canh ray đay mướp nấu cáy - Bí đỏ xào

Thịt luộc - Ghẹ hấp - Đậu bắp, cà rốt luộc - Cá riêu

Tim lợn xào - Trứng bác - Mướp luộc - Canh mồng tơi nấu ngao

Thịt rim tôm - Cá bống kho - Giò lụa - Canh móng giò hầm hoa thiên lý bí đỏ

Thịt kho trứng cút - Đậu rán - Thịt bò luộc - Canh rau ngót mướp nấu thịt bằm

Thịt nướng - Cá bống kho - Đỗ đũa luộc

Thịt kho trứng cút - Mực nướng sa tế - Tiết luộc - Hoa chuối luộc - Canh thịt nấu sấu

Thịt rim tôm - Tim lợn xào - Mướp xào - Cá riêu

Sườn nướng lá mắc mật - Tiết luộc - Rau muống xào tỏi - Rau dền luộc

Thịt ngan kho xì dầu - Tôm rim - Mực xào dưa chua - Hoa chuối luộc - Canh rau đay mướp nấu cáy

Lưỡi lợn luộc - Mực xào dưa chua - Đỗ đũa luộc - Canh rau mồng tơi mướp nấu cáy

Thịt ngan luộc - Thịt lợn rim tôm - Đậu rán - Canh rau ngót

Thịt chưng mắm tôm - Trứng rán lá hẹ - Canh xương hầm - Canh rau ngót nấu trai

Thịt kho tàu - Cá bống kho - Trứng bác - Rau dền luộc

Thịt ngan kho xì dầu - Đùi gà nướng - Cá hấp - Canh xương

Sườn xào chua ngọt - Chả lá lốt - Rau ngót luộc - Rau muống xào

Thịt gà luộc - Tôm tẩm bột chiên - Mực xào dưa chua - Miến xào - Canh xương