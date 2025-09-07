30 mâm cơm cữ do "em gái quốc dân" nấu cho chị mau khỏe, nhiều sữa
Chị Ngọc Lan (Hải Phòng) chia sẻ mâm cơm cữ do em gái nấu khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi.
Chị Ngọc Lan chia sẻ, chị rất thích không khí vui vẻ, đầm ấm trong bữa cơm gia đình nên dù gọi là cơm cữ, thực chất cả nhà cùng ăn chung với nhau. Những mâm cơm do em gái nấu chỉ có một vài món chị kiêng không ăn vì mới sinh, còn lại chị ăn đa dạng theo cả nhà.
Nhờ không khí gia đình lúc nào cũng vui vẻ, ăn uống đa dạng, đủ chất nên chị Lan đủ sức khỏe và sữa cho con bú.
Sườn nướng lá mắc mật - Cá bống kho - Giò lụa - Đỗ đũa xào lòng mề gà - Canh móng giò bí đỏ
Thịt rán - Thịt bò xào hoa thiên lý - Quả sake tẩm bột chiên - Rau ngót luộc - Canh bầu nấu tép - Cháo thịt bằm
Thịt luộc - Tôm rim - Giò lụa - Canh rau ngót nấu xương
Mực xào dưa chua - Cá kho - Giò lụa - Hoa chuối luộc - Nộm hoa chuối - Canh xương hầm củ quả
Thịt gà luộc - Thịt gà kho gừng - Nộm sứa - Trứng rán - Canh rau ngót móng giò
Thịt luộc - Chả chìa - Trứng bác - Đỗ đũa luộc - Canh mồng tơi mướp nấu cáy
Thịt gà kho gừng - Đậu rán - Đỗ đũa xào cật lợn - Canh móng giò bí đỏ
Thịt kho trứng cút - Cá rán - Ttrứng lộn - Rau muống xào tỏi - Canh rau ngót nấu chân giò
Thịt kho - Cá bống kho - Nem thịt lợn xoài xanh - Mướp luộc - Canh mồng tơi nấu ngao - Ngô luộc
Thịt kho - Giò lụa - Đậu rán - Hoa thiên lý xào - Canh bí xanh nấu sườn
Bún chả nem
Thịt kho - Cá bống kho - Cá rán - Canh rau ngót nấu xương
Sườn xào chua ngọt - Thịt bò luộc - Trứng cút luộc - Ngao hấp sả - Canh móng giò củ quả
Thịt luộc - Trứng rán lá hẹ - Canh ray đay mướp nấu cáy - Bí đỏ xào
Thịt luộc - Ghẹ hấp - Đậu bắp, cà rốt luộc - Cá riêu
Tim lợn xào - Trứng bác - Mướp luộc - Canh mồng tơi nấu ngao
Thịt rim tôm - Cá bống kho - Giò lụa - Canh móng giò hầm hoa thiên lý bí đỏ
Thịt kho trứng cút - Đậu rán - Thịt bò luộc - Canh rau ngót mướp nấu thịt bằm
Thịt nướng - Cá bống kho - Đỗ đũa luộc
Thịt kho trứng cút - Mực nướng sa tế - Tiết luộc - Hoa chuối luộc - Canh thịt nấu sấu
Thịt rim tôm - Tim lợn xào - Mướp xào - Cá riêu
Sườn nướng lá mắc mật - Tiết luộc - Rau muống xào tỏi - Rau dền luộc
Thịt ngan kho xì dầu - Tôm rim - Mực xào dưa chua - Hoa chuối luộc - Canh rau đay mướp nấu cáy
Lưỡi lợn luộc - Mực xào dưa chua - Đỗ đũa luộc - Canh rau mồng tơi mướp nấu cáy
Thịt ngan luộc - Thịt lợn rim tôm - Đậu rán - Canh rau ngót
Thịt chưng mắm tôm - Trứng rán lá hẹ - Canh xương hầm - Canh rau ngót nấu trai
Thịt kho tàu - Cá bống kho - Trứng bác - Rau dền luộc
Thịt ngan kho xì dầu - Đùi gà nướng - Cá hấp - Canh xương
Sườn xào chua ngọt - Chả lá lốt - Rau ngót luộc - Rau muống xào
Thịt gà luộc - Tôm tẩm bột chiên - Mực xào dưa chua - Miến xào - Canh xương
Chị Thanh Bình (Ninh Bình) chia sẻ, mỗi mâm cơm chị chuẩn bị cho con dâu ở cữ đều được tìm hiểu kỹ về dinh dưỡng cân bằng, lợi sữa mà không gây nhàm chán.
