Mâm cơm 'giải cứu tinh thần' của cô gái 9X

Bốn năm trước, Hồng Nhung trải qua giai đoạn căng thẳng kéo dài. Áp lực công việc khiến cô mất ngủ, thường xuyên khóc vô cớ và chỉ muốn ở một mình trong phòng.

"Tôi chỉ muốn nằm yên, không nói chuyện với ai", Nhung nhớ lại.

Trong một buổi chiều tâm trạng rối bời, cô vào bếp nấu bữa tối cho gia đình như thói quen. Tiếng dao chạm thớt, mùi hành phi dậy lên trong chảo nóng, hơi nước bốc lên từ nồi canh… khiến cô chậm lại.

"Tự nhiên lúc ấy tôi thấy đầu óc dịu xuống. Chỉ tập trung vào việc rửa rau, nêm nếm, bày biện mà không nghĩ ngợi lung tung nữa", cô nói.

Từ hôm đó, căn bếp trở thành "không gian chữa lành" của cô gái 9X. Cô tìm thêm công thức mới, học cách trình bày món ăn đẹp mắt, mua thêm bát đĩa. Mỗi ngày, cô dành từ 30 phút đến hai tiếng chuẩn bị bữa ăn cho gia đình bốn người lớn và một trẻ nhỏ.

Trên mạng xã hội, Nhung từng viết: "Không biết mọi người sao, còn với tôi nấu ăn là liều thuốc giảm stress. Nhìn gia đình ăn uống sum vầy là không còn gì hạnh phúc bằng".

Bài viết thu hút hàng trăm lượt tương tác cùng nhiều bình luận đồng cảm. Không ít người cho biết họ cũng tìm thấy sự bình yên tương tự trong gian bếp của mình.

Nhung hiện làm kinh doanh tự do. Cô chủ động sắp xếp công việc để mỗi ngày đều có ít nhất một bữa ăn tự tay chuẩn bị.

Hồng Nhung thường đi chợ 2-3 lần/tuần để chọn thực phẩm tươi. Những hôm bận rộn, mâm cơm hoàn thành trong 30-45 phút. Khi có thời gian, cô dành 1-2 tiếng cho các món cầu kỳ hơn.

Thực đơn của cô thường đủ 3-4 món: mặn, xào, canh, tráng miệng; ưu tiên rau xanh, hạn chế chiên rán, thay đổi đạm theo khẩu vị gia đình.

Với Nhung, giá trị mâm cơm nằm ở sự chỉn chu và phù hợp, không cần cao lương mỹ vị. "Sơn hào hải vị chính là cơm nhà", cô nói.

Nếu trước đây cô xem việc vào bếp là trách nhiệm, giờ đây đó là lựa chọn. Việc cắt từng lát thịt, nêm từng muỗng gia vị giúp cô học cách kiên nhẫn với chính mình.