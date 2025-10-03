"Nhân sâm nhà nghèo" làm thành món này cả nhà đều mê

Nguyên liệu:

- Thịt gà luộc

- Củ sâm đất

- Cà rốt bào sợi

- Rau thơm (rau húng, mùi tàu…)

- Lạc rang giã nhỏ

- Gia vị: nước mắm, đường, chanh, tỏi, ớt.

Cách làm:

Củ sâm đất rửa sạch, ngâm muối loãng 15–30 phút rồi để ráo, thái sợi.

Gà luộc chín, để nguội, chặt miếng hoặc xé sợi.

Cà rốt bào sợi, rau thơm cắt nhỏ.

Pha nước trộn gỏi: nước mắm + đường + nước cốt chanh + tỏi + ớt.

Cho sâm đất, gà, cà rốt, rau thơm vào tô lớn, rưới nước trộn gỏi, đảo đều. Rắc lạc rang lên trên và thưởng thức.

Món gỏi gà sâm đất có vị chua cay mặn ngọt hòa quyện. Thịt gà dai ngọt, sâm đất giòn mát lạ miệng.