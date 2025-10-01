Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Dùng loại nước này hầm gà, thơm ngon bổ dưỡng hơn nhiều lần

Sự kiện: Món ngon từ gà Món ngon mỗi ngày

Áp dụng bí quyết được chị Trần My chia sẻ, món gà hầm sẽ thơm ngọt, hấp dẫn hơn rất nhiều.

Dùng loại nước này hầm gà, thơm ngon bổ dưỡng hơn nhiều lần - 1

Nguyên liệu:

- Nửa con gà ta

- Rau ngải cứu

- 1 gói gia vị tần thuốc bắc

- Táo đỏ, kỷ tử

- 1 trái dừa xiêm.

Cách làm:

Gà&nbsp;xát muối và gừng rồi rửa sạch lại với nước. Lót ngải cứu xuống đáy nồi&nbsp;rồi đặt gà lên.

Gà xát muối và gừng rồi rửa sạch lại với nước. Lót ngải cứu xuống đáy nồi rồi đặt gà lên.

Tiếp tục cho thêm gói gia vị tần thuốc bắc, táo đỏ và kỷ tử.

Thêm nước 1 quả dừa vào nồi.

Thêm nước 1 quả dừa vào nồi.

Hầm khoảng 30 phút là có món gà tần thơm ngon bổ dưỡng cho cả nhà.

Hầm khoảng 30 phút là có món gà tần thơm ngon bổ dưỡng cho cả nhà.

Nước dừa khiến món gà hầm ngọt dịu, hấp dẫn hơn.

Thịt gà luộc để nguyên không ai gắp, trộn thành món này cả nhà thích mê
Thịt gà luộc để nguyên không ai gắp, trộn thành món này cả nhà thích mê

Nộm gà rau má có vị giòn của hành tây, bùi của rau má, đậm đà của nước trộn goit, thịt gà mềm ngọt là món ăn ngon, thanh mát, rất hợp để làm "mồi...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trần My ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/10/2025 13:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Món ngon từ gà Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN