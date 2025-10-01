Dùng loại nước này hầm gà, thơm ngon bổ dưỡng hơn nhiều lần

Nguyên liệu:

- Nửa con gà ta

- Rau ngải cứu

- 1 gói gia vị tần thuốc bắc

- Táo đỏ, kỷ tử

- 1 trái dừa xiêm.

Cách làm:

Gà xát muối và gừng rồi rửa sạch lại với nước. Lót ngải cứu xuống đáy nồi rồi đặt gà lên.

Tiếp tục cho thêm gói gia vị tần thuốc bắc, táo đỏ và kỷ tử.

Thêm nước 1 quả dừa vào nồi.

Hầm khoảng 30 phút là có món gà tần thơm ngon bổ dưỡng cho cả nhà.

Nước dừa khiến món gà hầm ngọt dịu, hấp dẫn hơn.