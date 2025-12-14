Loại rau mọc hoang nhưng đắt ngang thịt là “thực phẩm vàng” cho người bị gout và tiểu đường, làm ngay món này đơn giản mà bổ dưỡng

Rau càng cua tốt cho người tiểu đường và gout

Rau càng cua dù mọc dại nhưng lại được bán giá khá cao, tương đương với thịt cá với hơn 100.000 đồng/kg. Dù vậy, loại rau này vẫn được nhiều bà nội trợ săn đón vì lạ miệng, giòn ngon và có giá trị dinh dưỡng cao.

Rau càng cua giàu vitamin C, beta-carotene, kali, sắt và các hợp chất chống oxy hóa như flavonoid, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Vitamin C giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ sản sinh collagen. Beta-carotene tốt cho thị lực; Kali điều hòa huyết áp, hỗ trợ tim mạch… Các chất oxy hóa làm chậm lão hóa, giảm nguy cơ bệnh mãn tính.

Đặc biệt, rau càng cua được nghiên cứu có khả năng hỗ trợ người mắc gout. Chiết xuất từ rau có thể ức chế enzyme xanthine oxidase, giảm sản sinh acid uric và làm dịu các cơn đau gout. Một số thử nghiệm cho thấy chiết xuất rau càng cua có thể giảm nồng độ acid uric trong máu lên tới 44%, giúp cân bằng và phòng ngừa bệnh.

Rau càng cua hỗ trợ người mắc gout

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, rau càng cua có tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ tiêu hóa. Sử dụng rau càng cua giúp hỗ trợ điều trị nhiều bệnh, trong đó có phòng ngừa tiểu đường.

Rau vẫn được sử dụng để làm nhiều món ăn mỗi ngày vừa thơm ngon, bổ dưỡng. Để làm món ăn hỗ trợ tiểu đường, mọi người có thể dùng 100g rau càng cua và 100gr thịt ếch. Phần thịt ếch đem lột da và bỏ đầu, lấy thịt tẩm bột chiên vàng. Còn rau càng cua bạn đem trộn giấm hoặc nước chanh tươi, sau đó cho thịt ếch vào trộn cùng. Ăn món này tuần khoảng 2 – 3 lần rất tốt cho người bị tiểu đường.

Rau càng cua tốt cho người tiểu đường

Món ngon từ rau càng cua: Gỏi gà rau càng cua

Nguyên liệu làm gỏi gà rau càng cua

+ Gà, rau càng cua

+ Sả, gừng, lá chanh, hành tây, tỏi, ớt, đậu phộng, tắc

+ Gia vị: mắm, đường, muối, chanh

Cách làm:

Bước 1: Chà muối lên gà, rửa sạch, để ráo. Cho gà vào nồi hấp cùng sả, gừng, lá chanh, hành tây cho thơm ngon. Sau khi chín thì vớt ra cho vào thau nước lạnh ngâm khoảng 5 phút, vớt ra để ráo nước rồi đợi nguội xé nhỏ tùy thích.

Bước 2: Rau càng cua lặt bỏ rễ, lá hư, rửa sạch, để ráo.

Bước 3: Pha nước trộn gỏi: 3 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh nước cốt tắc, 1 muỗng canh nước lọc, 1 muỗng canh tỏi ớt băm, khuấy đều, nêm vừa ăn.

Bước 4: Cho gà xé và rau càng cua vào đĩa, rưới nước trộn, trộn đều, rắc lạc rang lên là được.

Món gỏi gà rau càng cua giòn thanh mát, thịt gà mềm ngọt thấm nước sốt chua ngọt, điểm thêm vị cay nhẹ và béo béo của lạc rất hấp dẫn và giàu dinh dưỡng.

Món gỏi gà rau càng cua dễ làm mà tốt cho sức khỏe. Ảnh: Thanh Huệ