Hòn đảo nơi Anh Thư khen 'đẹp đến mức từ ngữ cũng xin thua'

Dịp đầu năm 2026, siêu mẫu Anh Thư có chuyến vi vu đảo Nam Du cùng nhóm bạn. Hòn đảo nguyên sơ, cách bờ biển Rạch Giá khoảng 120 km, để lại nhiều ấn tượng cho người đẹp.

Nam Du là quần đảo xa nhất của huyện Kiên Hải, An Giang (trước sát nhập là tỉnh Kiên Giang), có diện tích khoảng 1.050 ha, gồm 21 hòn đảo, trong đó 11 đảo có cư dân. Quần đảo nằm trong vịnh Thái Lan, cách đảo Phú Quốc khoảng 75 km. Nam Du nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, những bãi cát trắng mịn, làn nước xanh trong.

Thời gian đẹp nhất để tới Nam Du là vào mùa khô từ tháng 10 đến tháng 4 hàng năm. Thời điểm này biển êm và trong xanh. Thời gian còn lại dễ gặp mưa bão.

Phương tiện duy nhất ra đảo là tàu thuyền, trong đó nhanh nhất là tàu cao tốc. Du khách thường tới Nam Du từ các hướng: thành phố Rạch Giá, đảo Phú Quốc hoặc thành phố Hà Tiên.

Đảo lớn nhất tại Nam Du là Hòn Củ Tron hay còn gọi là hòn Lớn, cũng là trung tâm hành chính của quần đảo này. Nơi tập trung nhiều resort, khách sạn chủ yếu là Hòn Lớn và Hòn Ngang. Ở những hòn đảo này dân cư sinh sống đông đúc, dịch vụ phát triển nên thuận tiện để thuê xe máy khám phá đảo cũng như thưởng thức ẩm thực địa phương.

Ngoài hai hòn đảo chính, du khách có thể thuê thuyền nhỏ, khám phá các điểm lân cận như hòn Mấu, hòn Dầu,…

Trong ảnh, siêu mẫu 8X check in tại hòn Hai Bờ Đập. Nơi đây được mệnh danh là 'hoang đảo' bởi chỉ có một vài hộ dân sinh sống, đồng thời cũng là điểm đến chưa nhiều người biết trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Nhiều du khách khi biết đến hòn Hai Bờ Đập so sánh cảnh đẹp ở đây không kém gì thiên đường du lịch Maldives nhờ làn nước trong vắt cùng hàng dừa xanh thơ mộng.

Anh Thư gia nhập làng mẫu từ năm 2000, khi còn học lớp 12. Cô tham gia cuộc thi Giọt mực tím dễ thương do Thành đoàn và Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM tổ chức, giành ngôi á khôi 2. Sau đó cô gia nhập nhóm người mẫu Hoa Học Đường rồi đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam 2000, dừng chân ở top 22. Năm 2001 Anh Thư thi tiếp Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, được đông đảo khán giả bình chọn, vào top 10.

Khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, Anh Thư cũng nhận được ủng hộ của khán giả. Về đời tư, cô có một cậu con trai (trái) 16 tuổi cao 1,84 m. Sau ly hôn, siêu mẫu kín tiếng về chuyện tình cảm.