Mưa gió làm món cơm gà vàng óng, vạn người mê

Nguyên liệu:

- 1 con gà

- Gạo

- Gia vị: nước mắm, tương ớt, bột nêm, hạt tiêu, giấm, dầu hào, đường, bột nghệ, muối

- Hành tím, hành tây, tỏi, ớt, sả, gừng, tiêu xanh

- Rau ăn kèm.

Cách làm:

- Dùng mỡ gà phi thơm tỏi băm, cho gạo đã vo để ráo nước vào đảo. Thêm ít bột nghệ, bột nêm, muối cho cơm được đậm đà. Hạt gạo săn lại thì cho vào nồi cơm điện. Dùng nước luộc gà (hoặc nước lọc) để nấu cơm. Thêm vài lát gừng vào nồi cơm cho thơm.

- Gà rửa sạch, để ráo. Cho mỡ gà vào nồi, đợi mỡ sôi cho vài tép tỏi, hành tím, sả cắt khúc, ớt nguyên trái vào đảo đều cho thơm, tiếp tục cho 3 muỗng nước mắm, 3 muỗng đường, 1,5 muỗng tương ớt, tiêu xanh đập dập vào. Đun lửa liu riu cho hỗn hợp hoà quyện và sánh lại, cho thêm 1/2 chén nước lọc vào. Đợi hỗn hợp sôi lại thì cho gà vào, đun lửa nhỏ, đậy nắp tầm 15 phút.

- Dùng muỗng rưới hỗn hợp nước trong nồi lên phía trên thân gà cho gà được thấm đều, hoặc trở gà nhẹ nhàng để gà chín và ngấm hết gia vị.

- Xăm vào gà để kiểm tra gà chín, nếu ko có nước hồng hồng chảy ra là gà đã chín. Cho gà ra đĩa, dùng hỗn hợp nước trong nồi ăn kèm cũng rất ngon.

- Phi thơm hành tỏi băm rồi cho phần lòng gà băm nhỏ vào đảo đều, nêm thêm mắm, dầu hào, tương ớt, bột nêm, tiêu vào đảo đều rồi cho hành tây vào đảo sơ tắt bếp.

Bày ra đĩa và thưởng thức món cơm gà hấp mắm nhĩ siêu ngon, hấp dẫn!