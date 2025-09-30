Chả lươn nướng thơm nức, ngon mỹ mãn cho ngày mưa bão
Chả lươn nướng làm cách này có phần nhân mềm ngọt, lá lốt thơm đặc trưng, ăn cùng cơm hoặc làm "mồi nhậu" đều rất ngon.
Nguyên liệu:
- 120g lươn
- 100g thịt heo xay
- 15g hành tím băm
- 10g ớt sừng băm
- 10g lá lốt cắt nhỏ
- 10g sả băm
- 1g tiêu đen xay
- 3g hạt nêm
- 5g đường cát
- 15g dầu ăn
- Xiên tre (ngâm nước 15–20 phút trước khi nướng).
Cách làm:
1. Sơ chế
- Lươn rửa sạch bằng chút muối, gừng để khử tanh, lọc bỏ xương, băm nhuyễn.
- Lá lốt, sả, ớt, hành tím rửa sạch, băm nhỏ.
2. Trộn nhân
- Cho tất cả nguyên liệu vào tô lớn: lươn, thịt heo xay, lá lốt, hành tím, ớt, sả, gia vị.
- Đeo găng tay, trộn và quết hỗn hợp khoảng 5–7 phút cho dẻo quyện, để nghỉ 15 phút cho ngấm.
3. Tạo hình
- Thoa chút dầu ăn vào tay để không bị dính khi tạo hình.
- Vo thành viên dài vừa ăn, xiên vào que tre.
4. Nướng bằng nồi chiên
- Xếp chả xiên vào khay, không để sát nhau.
- Nướng ở mức nhiệt 160°C trong 30 phút.
- Giữa chừng lật trở để chả vàng đều hai mặt.
Thành phẩm:
Chả lươn lá lốt xiên que vàng óng, thơm lừng.
Ăn kèm rau sống, chấm mắm me, muối tiêu chanh hay tương ớt đều ngon xuất sắc.
Lươn cực tốt nhưng nhiều người lười chế biến. Món lươn cuộn thịt hấp theo cách dưới đây vị ngon ngọt, không hề tanh lại rất dễ làm.
30/09/2025 17:50 PM (GMT+7)