Chả lươn nướng thơm nức, ngon mỹ mãn cho ngày mưa bão

Nguyên liệu:

- 120g lươn

- 100g thịt heo xay

- 15g hành tím băm

- 10g ớt sừng băm

- 10g lá lốt cắt nhỏ

- 10g sả băm

- 1g tiêu đen xay

- 3g hạt nêm

- 5g đường cát

- 15g dầu ăn

- Xiên tre (ngâm nước 15–20 phút trước khi nướng).

Cách làm:

1. Sơ chế

- Lươn rửa sạch bằng chút muối, gừng để khử tanh, lọc bỏ xương, băm nhuyễn.

- Lá lốt, sả, ớt, hành tím rửa sạch, băm nhỏ.

2. Trộn nhân

- Cho tất cả nguyên liệu vào tô lớn: lươn, thịt heo xay, lá lốt, hành tím, ớt, sả, gia vị.

- Đeo găng tay, trộn và quết hỗn hợp khoảng 5–7 phút cho dẻo quyện, để nghỉ 15 phút cho ngấm.

3. Tạo hình

- Thoa chút dầu ăn vào tay để không bị dính khi tạo hình.

- Vo thành viên dài vừa ăn, xiên vào que tre.

4. Nướng bằng nồi chiên

- Xếp chả xiên vào khay, không để sát nhau.

- Nướng ở mức nhiệt 160°C trong 30 phút.

- Giữa chừng lật trở để chả vàng đều hai mặt.

Thành phẩm:

Chả lươn lá lốt xiên que vàng óng, thơm lừng.

Ăn kèm rau sống, chấm mắm me, muối tiêu chanh hay tương ớt đều ngon xuất sắc.