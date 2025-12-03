Chả ốc lót lá chuối thơm nức, món ăn dân dã vạn người mê

Chả ốc thơm nức, chấm với tương ớt rất hợp.

Nguyên liệu:

- Ốc

- Thịt xay

- Giò sống

- Lá lốt, xương xông

- Gừng

- Vỏ quýt

- Trứng gà

- Lá chuối

- Gia vị: hạt nêm, nước mắm, hạt tiêu.

Cách làm:

Ốc ngâm sạch, luộc vừa chín tới rồi khêu lấy phần ruột. Băm nhỏ ốc rồi xào qua với chút hạt nêm và nước mắm cho ngấm gia vị.

Trộn đều với tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị.

Thêm giò sống để tạo độ kết dính cho miếng chả thêm giòn, dai.

Lót 1 lớp lá chuối xuống đáy chảo, trải đều phần chả ốc lên trên mặt lá chuối. Dùng 1 chiếc lá chuối nữa đặt lên mặt trên. Dùng mức nhiệt hoặc lửa nhỏ nhất để áp chảo chín đều 2 mặt chả.