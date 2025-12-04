Mù Cang Chải rợp sắc hồng

Hoa đào ở Mù Cang Chải thường chớm nở từ đầu tháng 12, rộ nhất trong khoảng cuối tháng 12 đến đầu tháng 2, thường trùng với thời điểm Tết âm lịch và mùa xuân Tây Bắc.

Khi thời tiết đủ rét, sương giăng dày và nắng xuân hanh hao, những tán đào rừng bắt đầu đua nhau bung nở, che khuất màu lá non, tạo thành những "đám mây hồng" ôm trọn các sườn đồi.

Du khách đi dọc các cung đường đèo đã có thể bắt gặp những vạt đào rừng lấp ló trên triền núi, báo hiệu mình đang tiến gần "thủ phủ" của mùa hoa.

Hoa đào rừng ở Mù Cang Chải hiện diện khắp mọi nơi, từ những thung lũng xa xôi đến các con ngõ nhỏ ngay trung tâm.

Ở nhiều đoạn đường, du khách gần như đi trong một "đường hầm" hoa, khi cành đào từ hai bên nghiêng sát vào nhau, chỉ cần với tay là có thể chạm vào những cánh hoa mỏng.

Mùa hoa đào rừng thường không kéo dài quá lâu, chỉ khoảng 10-20 ngày là đẹp nhất, nên việc 'canh' thời gian là rất quan trọng. Du khách nên theo dõi thông tin thời tiết, hình ảnh thực tế từ cộng đồng du lịch và người dân để chọn đúng đợt hoa đang vào độ rộ.

Đa số những gốc đào rừng đẹp đều nằm trên đất nhà dân, trong bản làng, vườn trồng, vì vậy, du khách nên xin phép trước khi vào chụp ảnh, không bẻ cành, không rung cây cho hoa rụng, không xả rác.