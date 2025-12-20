Món nhậu siêu ngon, đẹp mắt khiến ai nhìn thấy cũng tò mò về cách làm

Nguyên liệu:

- 1kg gồm cả lưỡi và tai

- Cóc, xoài xanh

- Rau thơm: rau răm, húng chó, mùi.

- Gia vị xốt Thái: 250ml

- Tương ớt chua ngọt: 200ml

- Gói gia vị lẩu thái: 5g

- Muối : 5g

- Nước mắm: 5g

- Nước quất: 20g

- Đường: 6g

- Tỏi băm : 10g

- Lá chanh thái chỉ: 5 lá

- Sả: 5g

Cách làm:

- Chần sơ lưỡi heo rồi bóc hết phần màng trắng của lưỡi.

- Rửa sạch lưỡi heo và tai heo với chanh, muối, rượu nấu ăn để khử hôi.

- Cuộn lưỡi và tai bằng dây chỉ to màu trắng, lưu ý phải cuộn thật chặt tay.

- Đem hấp hoặc luộc tầm 30 phút cùng với: gừng, hành, sả.

- Khi chín ngay lập tức thả vào thau nước đá. Sau đó vớt ra thấp khô và cất ngăn mát tủ lành tầm 3 tiếng.

- Lấy ra và thái thật mỏng.

- Trộn tất cả các nguyên liệu với nhau, sau đó để ngăn mát tủ lạnh tầm 3 tiếng để ngấm đều gia vị.

Tai heo bọc lưỡi miếng mỏng, giòn đanh, thấm đẫm gia vị xốt Thái cực ngon.