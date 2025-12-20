Món nhậu siêu ngon, đẹp mắt khiến ai nhìn thấy cũng tò mò về cách làm
Tai heo bọc lưỡi xốt Thái sẽ là món nhậu cực kỳ hấp dẫn cho dịp liên hoan, tụ tập cuối năm.
Nguyên liệu:
- 1kg gồm cả lưỡi và tai
- Cóc, xoài xanh
- Rau thơm: rau răm, húng chó, mùi.
- Gia vị xốt Thái: 250ml
- Tương ớt chua ngọt: 200ml
- Gói gia vị lẩu thái: 5g
- Muối : 5g
- Nước mắm: 5g
- Nước quất: 20g
- Đường: 6g
- Tỏi băm : 10g
- Lá chanh thái chỉ: 5 lá
- Sả: 5g
Cách làm:
- Chần sơ lưỡi heo rồi bóc hết phần màng trắng của lưỡi.
- Rửa sạch lưỡi heo và tai heo với chanh, muối, rượu nấu ăn để khử hôi.
- Cuộn lưỡi và tai bằng dây chỉ to màu trắng, lưu ý phải cuộn thật chặt tay.
- Đem hấp hoặc luộc tầm 30 phút cùng với: gừng, hành, sả.
- Khi chín ngay lập tức thả vào thau nước đá. Sau đó vớt ra thấp khô và cất ngăn mát tủ lành tầm 3 tiếng.
- Lấy ra và thái thật mỏng.
- Trộn tất cả các nguyên liệu với nhau, sau đó để ngăn mát tủ lạnh tầm 3 tiếng để ngấm đều gia vị.
Tai heo bọc lưỡi miếng mỏng, giòn đanh, thấm đẫm gia vị xốt Thái cực ngon.
Các món xốt Thái hài hòa giữa vị chua cay mặn ngọt luôn được mọi người yêu thích, nhất là trong mùa hè. Bạch tuộc giòn sật, kết hợp với cóc, xoài xanh rất hợp cho bữa cơm cuối tuần để cả nhà cùng quây quần, thưởng thức.
Nguồn: [Link nguồn]-20/12/2025 14:06 PM (GMT+7)