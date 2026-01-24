Cách nấu thịt đông ngày Hà Nội rét đậm, vụng mấy cũng thành công

Trên mạng xã hội, nhiều bà nội trợ chia sẻ lại cách nấu thịt đông theo kiểu truyền thống, trong đó có công thức được đánh giá là "dễ làm, khó hỏng" của Thu Fox, sống tại Hà Nội. Theo chị Thu, chỉ cần chọn đúng nguyên liệu, giữ lượng nước vừa phải và ninh đủ thời gian, món thịt đông sẽ tự se lại, trong veo, không cần đến tủ lạnh hay phụ gia tạo đông.

Công đoạn làm thịt đông. Ảnh: NVCC

Nguyên liệu (cho khoảng 4 người ăn):

- Thịt chân giò: 1 kg (chọn phần nhiều bì, có cả nạc và mỡ)

- Tai lợn: 1 chiếc

- Bì lợn: 150-200 g

- Mộc nhĩ: 20 g (khoảng 5-6 tai khô)

- Hành khô: 2-3 củ

- Nước mắm: 3-4 thìa canh

- Muối: 1/2 thìa cà phê

- Tiêu xay: 1-1,5 thìa cà phê (tăng hoặc giảm tùy khẩu vị)

Cách làm

Bước 1: Thịt chân giò, bì và tai lợn chần qua nước sôi để khử mùi, sau đó thái miếng vừa ăn.

Bước 2: Phi thơm hành khô, cho toàn bộ thịt, bì, tai lợn vào xào săn, nêm mắm muối vừa miệng.

Bước 3: Mộc nhĩ xào riêng, để khi nồi thịt gần chín mới cho vào để giữ độ giòn.

Bước 4: Đổ nước xâm xấp mặt thịt, ninh lửa nhỏ khoảng một tiếng. Có thể dùng nồi áp suất để tiết kiệm thời gian.

Bước 5: Cho mộc nhĩ vào nồi, thêm nhiều tiêu, nấu thêm 5-10 phút rồi múc ra bát hoặc đĩa sâu lòng.

Bước 6: Để nguội tự nhiên. Thời tiết lạnh sẽ giúp thịt đông lại mà không cần bảo quản tủ lạnh.

Mẹo nhỏ để thịt đông đẹp

- Chỉ cho ít nước xăm xắp, khi lật úp miếng thịt đông sẽ đứng dáng, không bị rã.

- Ninh đủ lâu để gelatin từ bì và chân giò tiết ra tự nhiên, không cần thêm chất tạo đông.

- Tiêu là gia vị "linh hồn" của món thịt đông, nên cho hào phóng một chút.

Miếng thịt đông thành phẩm của chị Thu. Ảnh: NVCC

Theo chị Thu, thành phẩm đạt chuẩn là miếng thịt đông trong, nhìn rõ từng lớp thịt - bì - mộc nhĩ, khi ăn có vị béo nhẹ, thơm tiêu, không ngấy. "Trời lạnh, chỉ cần thêm bát dưa hành và đĩa cơm nóng là đủ cho một bữa cơm giản dị mà đúng chất mùa đông Hà Nội", chị nói.