Hai loại thịt phổ biến nhất, giàu dinh dưỡng kết hợp chế biến thành món ngon đón Tết đẹp mắt, cực hấp dẫn

Hai loại thịt phổ biến nhất là thịt heo và thịt bò, là thực phẩm quen thuộc, xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn hằng ngày của nhiều gia đình Việt.

Không chỉ giàu dinh dưỡng, hai loại thịt này còn rất linh hoạt trong chế biến.

Dịp Tết đến, chỉ cần một chút biến tấu trong cách kết hợp nguyên liệu và trình bày, các món ăn quen thuộc cũng trở nên mới lạ, hấp dẫn hơn.

Dân Việt giới thiệu món tai heo cuộn bắp bò – món ngon ngày Tết với cách chế biến không quá cầu kỳ nhưng thành phẩm lại thơm ngon, giòn sần sật, hình thức đẹp mắt, rất thích hợp để đãi khách hoặc làm món nhắm trong những ngày đầu năm.

Không chỉ giàu dinh dưỡng, hai loại thịt này còn rất linh hoạt trong chế biến.

Nguyên liệu làm tai heo cuộn bắp bò

- Tai heo

- Bắp bò

- Gia vị ngâm ủ tai heo cuộn bắp bò mua sẵn

- Nước lọc xâm xấp mặt tai heo cuộn

- Dây buộc / dây chỉ thực phẩm, lá chanh, sả đập dập, tiêu xanh

Cách làm tai heo cuộn bắp bò:

*Sơ chế

- Tai heo cạo sạch lông, rửa muối + gừng, để ráo.

- Bắp bò rửa sạch, để nguyên miếng

Cách làm tai heo cuộn bắp bò: Ủ trong ngăn mát với gia vị ủ muối trước khi đem nấu

*Cuộn

- Trải tai heo phẳng.

- Đặt bắp bò vào giữa, cuộn chặt tay.

- Dùng dây cuộn thật chắc, cuộn càng chặt thì khi thành phẩm xắt ra càng đẹp.

*Ngâm ủ gia vị

- Cho cuộn tai heo bắp bò vào nồi nước đã pha gia vị ngâm ủ.

- Thêm lá chanh, sả đập dập, tiêu xanh vào cho thơm.

- Đậy nắp, để ngăn mát 6–8 tiếng hoặc qua đêm.

Cách làm tai heo cuộn bắp bò: Thành phẩm sau 4 tiếng

*Nấu

- Nấu bằng nồi nấu chậm ở mức 2 trong 3.5 - 4 tiếng (nấu 2 cuộn và khá to nên nấu 4 tiếng, nấu cuộn nhỏ thì có thể để 3 tiếng và vớt ra cho vào thau đá lạnh)

Cách làm tai heo cuộn bắp bò: Món ngon

*Làm nguội và cắt

- Vớt cuộn ra, để nguội hẳn.

- Bọc kín, cho ngăn mát 2–4 tiếng cho săn lại

- Xắt khoanh mỏng là thấy rõ tai giòn – bắp bò mềm – cuộn đẹp.

Chúc bạn thành công khi chế biến 2 loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Đan Vy thực hiện