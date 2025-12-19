Món ngon đưa cơm vào ngày lạnh, ăn một lần là nhớ mãi

Món này ăn cùng với cơm rất hợp.

Nguyên liệu:

Dưa cải chua, 2 miếng tiết heo, 3 quả trứng gà, hành lá, gừng, tỏi, ớt, nước tương, muối, giấm, tiêu, đường, bột ngọt, dầu ăn.

Cách làm:

Chuẩn bị 2 miếng tiết heo, cắt thành khối vừa ăn rồi cho vào nồi nước sôi. Thêm một chút rượu nấu ăn, đun lửa lớn khoảng 2–3 phút để khử mùi. Sau đó vớt ra, để ráo nước, để riêng sang một bên.

Dưa cải chua mua loại đóng gói sẵn ngoài siêu thị, do có nhiều muối nên cần rửa lại với nước sạch, vắt ráo rồi cắt nhỏ. Ớt đỏ băm nhỏ, ai không ăn cay thì giảm lượng hoặc bỏ qua. Hành, gừng, tỏi băm nhỏ để làm phần gia vị nền.

Đặt chảo lên bếp, làm nóng rồi cho dầu ăn vào. Đập trực tiếp 3 quả trứng vào chảo, chiên đến khi hai mặt vàng giòn. Dùng thìa xẻ trứng thành miếng lớn, cho hành, gừng, tỏi và ớt băm vào xào chung cho dậy mùi thơm.

Cho dưa cải chua đã băm vào chảo, bật lửa lớn, đảo nhanh tay. Rưới một chút nước tương, sau đó men theo thành chảo cho thêm giấm để tạo mùi thơm đặc trưng. Xào đều đến khi dậy mùi thì đổ trực tiếp nước sôi vào chảo, tiếp tục đun lửa lớn cho sôi mạnh.

Khi nước sôi, cho tiết heo đã sơ chế vào. Đun sôi lại rồi bắt đầu nêm nếm cho vừa ăn. Đảo nhẹ, đun thêm khoảng 5 phút là có thể tắt bếp, múc ra đĩa.

Hoàn thành.