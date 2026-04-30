Lần đầu tàu “5 cửa ô” chở khách từ Hà Nội về dự Lễ hội Đền Đô ở Từ Sơn, Bắc Ninh dịp nghỉ lễ 30/4

Lễ hội Đền Đô năm 2026 có gì đặc sắc?

Lễ hội Đền Đô 2026 mang đến trải nghiệm mới khi du khách có thể đi tàu “5 cửa ô” từ Hà Nội về Từ Sơn (Bắc Ninh) dự hội. Tuyến tàu “Hà Nội 5 Cửa Ô” chạy mỗi ngày 1 chuyến, cuối tuần tăng lên 2 chuyến, phục vụ cả khách trong nước và quốc tế. Trên hành trình, du khách được cung cấp thông tin về lễ hội, tạo trải nghiệm “đi hội từ trên tàu”.

Thông tin trên được phường Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) công bố tại buổi gặp mặt báo chí chiều 28/4 về công tác chuẩn bị Lễ hội Đền Đô 2026 – sự kiện kỷ niệm 1016 năm ngày Đức Vua Lý Thái Tổ đăng quang. Lễ hội dự kiến diễn ra từ ngày 30/4 đến 2/5/2026.

Lễ hội Đền Đô 2026 mang đến trải nghiệm mới khi du khách có thể đi tàu "5 cửa ô" từ Hà Nội về Từ Sơn (Bắc Ninh) dự hội từ ngày 30/4 đến 2/5.

Không chỉ có thêm cách “đi hội”, không gian lễ hội năm nay cũng được mở rộng đáng kể. Theo bà Cao Thị Hồng Liên – Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội phường Từ Sơn, đây là năm đầu địa phương trực tiếp tổ chức lễ hội theo mô hình chính quyền hai cấp, với quy mô lớn hơn trước.

“Không gian lễ hội không chỉ diễn ra trong Khu di tích Đền Đô mà còn mở rộng ra khu vực trung tâm phường, hình thành các tuyến phố đi bộ, không gian văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật đường phố” - bà Liên cho biết.

Phần lễ được tổ chức trang trọng với đoàn rước gồm 9 kiệu Vua, 1 kiệu Mẫu và 1 Long Đình. Phần hội phong phú với nhiều hoạt động như hát Quan họ, múa rối nước Đồng Ngư, trò chơi dân gian, triển lãm sinh vật cảnh, không gian ẩm thực ba miền… tạo sức hút cho du khách.

Năm nay, lễ hội còn bổ sung không gian trưng bày sách tại Công viên Lý Thái Tổ với 5 gian, hơn 500 đầu sách, dự kiến xếp thành logo phường Từ Sơn nhằm lan tỏa văn hóa đọc, đặc biệt tới giới trẻ.

Khu di tích Đền Đô cũng khoác lên diện mạo mới sau đợt tu bổ lớn. Sau gần 40 năm kể từ lần xây dựng lại vào năm 1989, di tích đã được trùng tu 16 hạng mục quan trọng như Phương Đình, Tiền Tế, Hậu cung, nhà Bia, nhà Mẫu… Dự kiến ngày 29/4 sẽ khánh thành giai đoạn 1 dự án.

Công tác tổ chức lễ hội được siết chặt. Ông Nguyễn Đức Mạnh – Phó Chủ tịch UBND phường Từ Sơn – cho biết địa phương đã xây dựng phương án phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Các hộ kinh doanh phải ký cam kết về giá cả, chất lượng; đồng thời thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý phản ánh.

Không chỉ là dịp tri ân 8 vị vua triều Lý, Lễ hội Đền Đô năm nay dự kiến sẽ thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là các đoàn khách Hàn Quốc về tìm cội nguồn.

Với hàng loạt điểm mới, từ tàu “5 cửa ô” đến không gian lễ hội mở rộng, Lễ hội Đền Đô 2026 được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho du lịch văn hóa Bắc Ninh.

Đoàn tầu 5 cửa ô xuất phát từ đâu? Đền Đô nằm ở chỗ nào của tỉnh Bắc Ninh?

Đoàn tầu 5 cửa ô được đặt theo tên của 5 cửa ô của Hà Nội. Lý trình của tầu xuất phát từ ga Hà Nội (120 Lê Duẩn), sau đó chạy sang ga Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên và điểm cuối dừng tại ga Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) và ngược lại.

Tàu sẽ dừng ở ga Từ Sơn (nằm trên quốc lộ 1A cũ), từ đây du khách có thể di chuyển tiếp bằng xe bus hoặc taxi, xe điện với quãng được khoảng 2km.

Đền Đô nằm ở chính giữa của thành phố Từ Sơn trước đây, là nơi thờ vua Lý Công Uẩn (Lý Thái Tổ)- vị vua phát tích ra triều đại nhà Lý, cùng 8 vị vua của nhà Lý. Từ lâu, nơi đây thu hút rất nhiều du khách về tham quan và chiêm ngưỡng. Khi đến tham quan, du khách cũng có thể thưởng thức các màn biểu diễn Quan họ dưới hồ đặc sắc. Cùng nằm trong quần thể Đền Đô, cách không xa đó là khu di tích đình Đình Bảng- ngôi đình có lịch sử hơn 1.000 năm.

Bên cạnh đó, du khách cũng có thể trải nghiệm thêm các địa điểm tham quan khác như nhà thờ cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ ở Tam Sơn; nhà thờ cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo ở Đình Bảng.

Việc lựa chọn chuyến tàu 5 cửa ô tới Từ Sơn còn mang lại cho du khách những trải nghiệm thơ mộng khi đi quan sông Hồng và sông Đuống, cùng hàng loạt những địa điểm đã trở thành lịch sử trên dọc tuyến đường tại Long Biên, Gia Lâm và Yên Viên.