Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đừng bỏ qua hồ Mắt Ngọc - “viên ngọc bích” đẹp mê mẩn tại Phú Thọ (địa phận Hòa Bình cũ)

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Hồ Mắt Ngọc - “viên ngọc bích” đẹp mê mẩn tại Phú Thọ (địa phận Hòa Bình cũ)

Hồ Mắt Ngọc, điểm đến cho những ai ưa sự bình yên, thư thái. (Ảnh: Nguyễn Văn Hòa)

Cách Hà Nội khoảng 105km, hồ Mắt Ngọc và vịnh Ngòi Hoa hiện lên như một viên ngọc xanh lấp lánh giữa lòng hồ Hòa Bình – hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam.

Hồ Mắt Ngọc thuộc xóm Ngòi, xã Mường Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cũ, nay đã trở thành một phần của tỉnh Phú Thọ (sau cột mốc sáp nhập ba tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc từ ngày 1/7/2025). Dù có sự thay đổi về địa giới, nhưng linh hồn của vùng Mường Bi cổ và vẻ đẹp hoang sơ nơi đây vẫn vẹn nguyên, thách thức mọi bước chân khám phá.

Đúng như tên gọi, nước hồ Mắt Ngọc quanh năm mang một sắc xanh lục bảo trong vắt, biệt lập hoàn toàn với dòng chảy phù sa bên ngoài. Đến đây dịp đại lễ này, du khách không chỉ được ngắm nhìn mà còn được thực sự hòa mình vào dòng nước mát lạnh. Du khách được chèo thuyền Kayak giữa lòng di sản.

Hồ Mắt Ngọc nhìn từ trên cao, nước hồ xanh biếc soi bóng núi rừng của Hòa Bình (cũ). (Ảnh: Nguyễn Văn Hòa)

Du khách sẽ được trang bị đầy đủ áo phao, mái chèo và có sự đồng hành của các hướng dẫn viên bản địa nhiệt tình. Cảm giác khua mái chèo giữa không gian tĩnh mịch, xung quanh là vách núi đá vôi dựng đứng, thực sự là một liệu pháp "chữa lành" cực kỳ hiệu quả.

Bên cạnh đó, là hoạt động trekking xuyên rừng già. Hành trình đi bộ qua những lối mòn rêu phong để đến được hồ sẽ giúp du khách hít hà mùi nhựa rừng đặc quánh và khám phá động Hoa Tiên – một di tích cấp quốc gia với hệ thống nhũ đá kỳ ảo.

Ngoài ra, du khách có thể chọn lựa nghỉ dưỡng tại homestay ven đồi thay vì những khách sạn cao tầng, hãy chọn lưu trú tại các homestay của người dân địa phương. Buổi sáng thức dậy giữa tiếng chim hót và sương mù bảng lảng trên vịnh sẽ là trải nghiệm khó quên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Điểm đến của văn hóa và sự tử tế

Nhiều bạn trẻ đã không bỏ lỡ chuyến trải nghiệm thú vị tại hồ Mắt Ngọc. (Ảnh: Nguyễn Văn Hòa)

Ông Ngô Thanh Tùng - Giám đốc Công ty Truyền thông và Du lịch Tây Bắc, đơn vị đang khai thác tour tại đây chia sẻ với báo chí: “Chúng tôi chọn nơi này bởi vẻ hoang sơ rất hiếm thấy. Điểm cộng lớn là sự đồng hành của địa phương và tinh thần làm du lịch cộng đồng niềm nở của người dân”. Chính sự kết hợp giữa thiên nhiên thuần khiết và văn hóa bản địa đặc sắc đã khiến hồ Mắt Ngọc trở thành thỏi nam châm thu hút giới trẻ và khách quốc tế.

Trải nghiệm tại hồ Mắt Ngọc còn có hoạt động trekking xuyên qua rừng và khám phá hang động Hoa Tiên. (Ảnh: Nguyễn Văn Hòa)

Thời điểm đẹp nhất của hồ Mắt Ngọc cũng như các hoạt động trải nghiệm tại vịnh Ngòi Hoa là cuối tháng 4, lúc tiết trời Tây Bắc đẹp nhất, nắng nhẹ, nước hồ xanh nhất trong năm.

Hồ Mắt Ngọc không dành cho những ai thích sự hào nhoáng, nó dành cho những trái tim đang khao khát được "chữa lành", được hít thở và được tan chảy vào màu xanh bất tận của thiên nhiên. Hãy để kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trở thành một ký ức thật khác – xanh hơn, sâu hơn và tĩnh lặng hơn tại hồ Mắt Ngọc!