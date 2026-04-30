Có gì đặc sắc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5?

Nhiều hoạt động trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Điểm nhấn là không gian văn hóa chợ vùng cao với chủ đề "Sắc màu Lai Châu". Không gian chợ là sự kết hợp giữa các hoạt động giao thương và vui chơi gắn với các hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian.

Khoảng 40 gian hàng được bố trí, trong đó có nhiều gian giới thiệu sản vật đặc trưng, ẩm thực truyền thống và không gian trải nghiệm nghề thủ công của nhiều dân tộc như: Mông, Lự, Thái, Giáy… Du khách có thể trực tiếp tham gia các hoạt động như giã bánh dày, làm bánh, thưởng thức xôi ngũ sắc, bánh cuốn vùng cao hay tìm hiểu tri thức dân gian trong ẩm thực.

Tại không gian này, du khách còn được thưởng lãm trưng bày chủ đề Rộn ràng sắc màu phiên chợ giới thiệu vẻ đẹp của vùng đất và con người vùng cao từ quỹ ảnh đang được lưu trữ và phát huy tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và 50 ảnh giới thiệu hình ảnh vùng đất và người Lai Châu.

Chương trình biểu diễn dân ca dân vũ, giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng dân tộc tại không gian chợ vùng cao cũng sẽ mang đến các tiết mục dân ca, dân vũ, các trò chơi dân gian (đánh quay, ném pao, đu dây, đẩy gậy)… Đặc biệt, nghệ thuật múa khèn của đồng bào Mông được giới thiệu và hướng dẫn trải nghiệm, góp phần làm nổi bật giá trị văn hóa truyền thống và tinh thần cộng đồng.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều nghi lễ truyền thống cũng được tái hiện như Lễ cúng thần rừng (Háu Đoong) của dân tộc Giáy - nghi lễ cầu mùa, bảo vệ rừng và nguồn nước hay Lễ cúng hồn trâu của dân tộc Lự thể hiện lòng tri ân đối với con vật gắn bó trong sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, không gian trưng bày và trải nghiệm tranh dân gian Đông Hồ - di sản văn hóa phi vật thể vừa được UNESCO ghi danh cũng là điểm dừng chân đáng chú ý.

Khoảng 30 tác phẩm tiêu biểu sẽ được giới thiệu, cùng hoạt động trải nghiệm in tranh với chủ đề “Em là nghệ nhân tranh Đông Hồ”, giúp du khách, đặc biệt là các em nhỏ, tìm hiểu quy trình làm tranh và tự tay tạo nên sản phẩm mang về làm kỷ niệm.

Chuỗi hoạt động có sự tham gia của hơn 100 nghệ nhân, đồng bào đến từ 16 dân tộc trên cả nước, góp phần tái hiện sinh động bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc. Đây không chỉ là điểm đến vui chơi dịp lễ mà còn là cơ hội để công chúng khám phá, trải nghiệm và thêm hiểu giá trị di sản văn hóa các vùng miền của Việt Nam.