Loại thịt mềm mà không béo, giàu protein và collagen, tốt da, bổ khớp, làm món giòn rụm này trẻ già đều mê

Cánh gà là loại thịt cung cấp lượng protein chất lượng cao giúp phát triển cơ bắp, đồng thời chứa chất béo tạo năng lượng và tăng độ hấp dẫn khi chế biến.

Ngoài ra, loại thịt này còn có collagen tự nhiên (từ da và mô liên kết), tốt cho da và khớp nếu dùng hợp lý. Khi được chế biến đúng cách, đặc biệt là chiên hai lần, loại thịt này không chỉ giòn rụm bên ngoài mà còn giữ được độ mọng nước bên trong.

Dân Việt giới thiệu cách làm món cánh gà chiên tiêu với lớp vỏ vàng ruộm, giòn rụm kéo dài, trong khi phần thịt bên trong vẫn mềm và đậm đà.

Bí quyết nằm ở kỹ thuật chiên hai lần – lần đầu làm chín và định hình lớp vỏ, lần hai giúp lớp áo bột trở nên giòn “chuẩn chỉnh” và lâu mềm hơn. Đây là món ăn rất phù hợp cho bữa ăn gia đình, tiệc nhẹ hay ăn vặt.

Cách làm cánh gà chiên tiêu:

- Cánh gà rửa sạch với nước muối loãng, sau đó rửa lại bằng nước sạch, để ráo và thấm khô. Dùng dao khứa vài đường trên bề mặt để dễ thấm gia vị.

- Xóc cánh gà với hạt nêm và tiêu, ướp khoảng 15 phút.

- Trộn đều bột chiên giòn khô với bột năng, thêm một ít hạt nêm và tiêu để tăng vị.

- Làm nóng dầu ở lửa vừa. Lăn cánh gà qua lớp bột mỏng, chiên đến khi vàng nhẹ thì vớt ra, để ráo dầu.

- Để gà nghỉ khoảng 30–45 phút, sau đó chiên lại lần hai đến khi vàng giòn đẹp mắt.

- Có thể lắc thêm tiêu trước khi ăn để tăng hương vị.

Thành phẩm lớp vỏ giòn tan, không bị ỉu nhanh. Thịt gà bên trong mềm, giữ được độ ẩm. Gia vị đơn giản nhưng đậm đà, dễ ăn, hợp khẩu vị nhiều người. Cánh gà chiên giòn hai lần là món ăn vừa dễ làm, vừa chinh phục vị giác nhờ độ giòn hoàn hảo và hương vị đậm đà.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này thành món ngon!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Về Nhà Ăn Cơm thực hiện.