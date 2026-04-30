Tắm thác giải nhiệt, hái mận đầu mùa ở Mộc Châu dịp 30/4

Mộc Châu là một trong những điểm đến đông khách ở miền Bắc dịp lễ Giỗ Tổ và 30/4 tới. Nếu du khách có kế hoạch đến Mộc Châu cuối tháng 4, hãy tham khảo các trải nghiệm nổi bật dưới đây, qua tư vấn của Quang Kiên, hướng dẫn viên địa phương.

Đồi chè xanh

Tháng 4-5, các đồi chè tại Mộc Châu phủ màu xanh non khi những búp chè mới đâm chồi. Đầu năm, nông dân thường đốn tỉa cành già để cây ra búp vào đầu hè. Những luống chè được cắt tỉa gọn gàng, nhìn từ xa như những tấm thảm xanh dịu thay thế cho sắc đậm của lá già.

Đây là thời điểm thích hợp để tham quan, chụp ảnh. "Màu xanh mát của đồi chè lên hình rất đẹp", Kiên nói. Du khách có thể ghé thăm miễn phí các đồi chè nổi tiếng như Hoa Ban, Làng Chè, 69 hay đồi chè Trái Tim.

Mận hậu đầu mùa

Giữa tháng 4, một số nhà vườn tại Mộc Châu mở cửa cho khách hái mận hậu đầu mùa. Do chưa vào chính vụ, quả mận hiện còn xanh, kích thước nhỏ và có vị chua. Mỗi cây thường chỉ có ít quả to, vì vậy du khách phải tìm kiếm qua nhiều cây hoặc nhiều vườn khác nhau. Để chọn được nhiều quả ngon, khách tham quan nên đi vào buổi sáng và cần hỏi kỹ thông tin trước khi vào vườn.

Giá vé vào vườn dao động 30.000-60.000 đồng một người. Tùy vào từng vườn và vị trí cây, kích thước quả sẽ có sự khác biệt. Một số địa điểm đã đón khách gồm Nà Ka, Chờ Lồng, Mu Náu, Tân Lập và Bản Ôn.

Tắm thác giải nhiệt

Thác và suối là những điểm đến không thể bỏ qua khi du khách tới Mộc Châu. Dịp nghỉ lễ 30/4, thời tiết bắt đầu nắng nóng, phù hợp để tắm và thư giãn giữa thiên nhiên. Theo Quang Kiên, mỗi mùa suối thác tại đây mang một vẻ đẹp riêng, nhưng thời điểm lý tưởng nhất là giai đoạn chuyển giao từ xuân sang hè, kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5.

Du khách có thể lựa chọn các địa danh nổi bật như thác Dải Yếm, Nàng Tiên, Chiềng Khoa hay suối Bản Mòn. Trong đó, thác Dải Yếm thu hút đông người xem nhờ vẻ hùng vĩ, còn thác Chiềng Khoa mang nét lãng mạn, được ví như "Tuyệt tình cốc", của Mộc Châu.

Đồi hoa sim tím đang nở

Đồi sim Suối Bon tại Vân Hồ, cách trung tâm Mộc Châu khoảng 25 km, đang vào mùa nở rộ. Dịp cuối năm là thời điểm lý tưởng để vừa ngắm hoa vừa săn mây, hiện tại, tiết trời khô ráo và nhiều nắng giúp du khách dễ có những khung hình đẹp.

Hoa sim tại đây được trồng hơn hai năm nay, hiện chưa thu phí tham quan nên khách có thể check in tự do vào mọi khung giờ. Tuy nhiên, để có ánh sáng tốt nhất cho việc chụp ảnh, du khách nên đến trong khoảng 5h-10h hoặc 15h-18h.

Vườn xương rồng cổ

Vườn hoa xương rồng rộng gần 5.000 m2 tại phường Thảo Nguyên đang là điểm check in mới danh cho du khách. Khu vườn hiện sở hữu khoảng 300 gốc xương rồng được trồng và giữ gìn qua nhiều thế hệ. Cây có tuổi đời thấp nhất trên 10 năm, trong đó những gốc cổ nhất khoảng 100 năm tuổi.

Tại đây, nhiều cây xương rồng cao vượt đầu người với thân gốc lớn và mật độ gai dày. Thời điểm này hoa nở đồng loạt, sắc vàng rực bao phủ khắp vườn. Hoa thường bung nở vào buổi sáng và khép dần khi về chiều. Nhà vườn mở cửa đón khách từ 7h hằng ngày, giá vé tham quan là 50.000 đồng mỗi người.

Hang Táu

Hang Táu nằm trong thung lũng, cách trung tâm Mộc Châu gần 20 km. Nơi đây được gọi là "ngôi làng nguyên thủy" do không có điện, sóng điện thoại yếu và không có các dịch vụ du lịch. Cấu trúc làng gồm những nếp nhà gỗ của người H'Mông nằm giữa các bãi cỏ xanh, tạo thành cụm dân cư biệt lập được bao bọc bởi núi rừng.

Trước đây, đường đến Hang Táu gập ghềnh và khó đi, nhưng hiện nay con đường mới đã giúp du khách di chuyển thuận tiện hơn. Tại đây, khách tham quan có thể trải nghiệm cuộc sống của người địa phương trong không gian yên bình. Giá vé vào làng hiện là 70.000 đồng một người.

Các quán cà phê đẹp

Mộc Châu sở hữu nhiều quán cà phê có tầm nhìn rộng ra đồi chè, phù hợp để ngắm cảnh và chụp ảnh trong buổi sáng hoặc chiều tối. Một số địa điểm phổ biến gồm Mu Náu Ơi, Tiệm Cafe Cánh Cam, Đá Coffee, Halian Garden với giá đồ uống từ 30.000 đồng.

Theo Quang Kiên, hệ thống khách sạn và homestay tại đây gần như đã kín chỗ dịp nghỉ lễ 30/4. Các website đặt phòng lớn hiện chỉ còn ít lựa chọn tại những khu vực nằm xa trung tâm. Du khách cần chủ động tìm nơi lưu trú trước khi đến Mộc Châu để đảm bảo có chỗ nghỉ qua đêm.