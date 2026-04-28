Khách Tây khen nức nở món giòn sần sật ở biển Việt, gọi liền 3 suất

Dalton Rhone – du khách người Mỹ hiện có chuyến du lịch trải nghiệm từ Bắc tới Nam ở Việt Nam. Ngoài tìm hiểu văn hóa và khám phá cảnh đẹp, anh còn dành thời gian thưởng thức các món đặc sản bản địa thơm ngon.

Trong video chia sẻ về hành trình khám phá Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ) gần đây, Dalton gợi ý một số món ngon mà du khách nhất định phải thử khi đến Mũi Né – Phan Thiết.

Ngoài các món như mì Quảng vịt, bún xào…, anh còn đặc biệt ấn tượng với một món ăn vặt trứ danh của người địa phương. Đó là răng mực.

Dalton thưởng thức ẩm thực địa phương trong chuyến du lịch Lâm Đồng

Răng mực thực chất là phần cơ tròn nằm ở phía đầu của con mực, ẩn mình trong các xúc tu. Bộ phận này có màu trắng ngà, được bao bọc bởi lớp thịt mỏng bên ngoài và bên trong có 2 mảnh vỏ cứng.

Vì chúng có vẻ ngoài trông giống chiếc răng nên bà con nơi đây gọi là răng mực.

Trước đây, răng mực ít được chú ý trong quá trình sơ chế con mực, nhưng nhờ sáng tạo của người dân vùng biển Mũi Né - Phan Thiết, nó đã trở thành món ăn đường phố lạ miệng và thơm ngon.

Răng mực được chế biến thành loạt món ăn vặt lạ miệng, hút khách thưởng thức ở vùng biển Mũi Né - Phan Thiết. Ảnh: Đảo đồ ăn

Để thưởng thức món này, Dalton ghé một quán ăn bản địa nằm trên đường Võ Thị Sáu, phường Phan Thiết.

Quán chuyên phục vụ các món ăn từ răng mực với giá bình dân, là địa điểm ăn uống quen thuộc suốt nhiều năm của bà con địa phương và du khách.

Sau khi tham khảo thực đơn, anh quyết định gọi liền 3 suất răng mực với các kiểu chế biến khác nhau, gồm răng mực chiên, răng mực nướng và răng mực sốt bơ tỏi.

“Các món được chế biến rất hấp dẫn mà chỉ có giá 18.000 đồng/đĩa. Vì rẻ nên mọi người có thể gọi nhiều”, Dalton nói.

Vị khách Tây thử 3 món ăn chế biến từ răng mực ở một quán bản địa lâu năm

Món ăn vị khách Tây nếm thử đầu tiên là răng mực nướng. Anh nhận xét món ăn có độ giòn sần sật, “mùi vị khá quen thuộc, giống như cua”.

Còn với răng mực chiên, anh miêu tả món ăn có vị hơi tanh nhẹ nhưng rất ngon. “Răng mực được tẩm bột và chiên lên. Vỏ ngoài giòn còn bên trong đặc mịn, đúng kiểu món ăn vặt hoàn hảo”, Dalton nêu cảm nhận.

Với món răng mực xốt bơ tỏi, ăn kèm bánh tráng nướng giòn, du khách người Mỹ dành nhiều lời khen về hương vị.

“Hai món trước đã ngon rồi mà món này còn ngon hơn nữa. Phần nước xốt rất thú vị, có bơ với tỏi nhưng được nêm nếm thêm vài gia vị khác nên hương vị đậm đà, hài hòa”, anh nói thêm.

Dalton cho hay, quán còn phục vụ một số nguyên liệu ăn kèm các món từ răng mực như ớt xanh, rau răm, đồ chua…, giúp giảm cảm giác ngán.

“Món ăn từ răng mực thực sự ấn tượng. Có lẽ đây là món mình thấy ngon nhất hôm nay”, vị khách Tây chia sẻ.

Du khách người Mỹ khen răng mực giòn sần sật

Ngoài các món từ răng mực, Dalton gợi ý du khách ghé thăm điểm đến này có thể thử mì Quảng vịt, bún bò xào.

Với mì Quảng vịt, anh nhận thấy món ăn đã được sáng tạo cho phù hợp khẩu vị của người bản địa nên hương vị có sự khác biệt so với món mì Quảng truyền thống ở Đà Nẵng và Quảng Nam cũ.

Về hình thức, vị khách Tây miêu tả sợi mì giống hủ tiếu và món ăn được chan khá nhiều nước lèo.

Về hương vị, anh khen thịt vịt mềm, ngon. Còn nước lèo đậm đà mùi mắm.

“Cá nhân mình đã thử mì Quảng ở Đà Nẵng và Quảng Nam cũ rất nhiều lần nên mình thấy thử một phiên bản mới mẻ như mì Quảng vịt ở Phan Thiết cũng thú vị”, Dalton nói.

Món mì Quảng vịt và bún bò xào

Với bún bò xào, anh cho rằng món này nghe tên đơn giản nhưng ăn khá độc đáo, ngon. Bún tuy nguội nhưng kết hợp với thịt bò xào giúp món ăn có độ ấm nóng vừa phải.

“Bún xào kết hợp với vài nguyên liệu, gia vị ăn kèm như tương ớt, đồ chua…, tạo đủ vị chua cay mặn ngọt. Mắm trộn cùng có mùi hơi nồng, kiểu lên men giống mắm nêm nhưng vị hơi khác, rất nhẹ và dễ ăn”, vị khách Tây nhận xét.

Ảnh: Dalton Rhone