Các món ngon ngày lễ 30/4 - 1/5

Súp cua

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này sao bạn không thử bắt tay làm một nồi súp cua nóng hổi, thơm ngon chiêu đãi cả gia đình. Món này ăn vào ngày se lạnh là hợp lý nhất và cũng có thể dùng làm món khai vị trong bữa tiệc.

Chén súp cua với màu sắc bắt mắt của bắp, vị ngọt từ nước hầm xương, cua và các loại nấm. Thêm nữa, khi ăn có thêm vị bùi béo của trứng bắc thảo và trứng cút.

Đặc biệt súp cua lại là một món ăn bổ dưỡng vì cung cấp chất dinh dưỡng và canxi, vô cùng hấp dẫn đó.

Bò sốt vang

Nếu bạn đang tìm một món ăn chính sau món khai vị cho bữa ăn dịp 30/4 - 1/5 thì không thể bỏ qua món bò sốt vang thơm ngon khó cưỡng này. Những nguyên liệu dễ tìm và cách chế biến cũng cực kỳ đơn giản.

Món bò sốt vang này, bạn có thể ăn kèm với bún tươi, cơm hoặc bánh mì đều rất bắt vị.

Thịt bò được nấu chín mềm cùng khoai tây và cà rốt. Nước sốt sệt sệt đậm đà vẫn giữ được mùi vị đặc trưng của rượu vang, hương thơm của lá nguyệt quế, tỏi, nghệ và rau mùi, rắc thêm một chút tiêu sẽ thơm ngon hơn.

Cà ri gà

Hương vị thơm ngon của món cà ri gà sẽ là món ăn mở màn đầy hấp dẫn trong bữa ăn dịp 30/4 – 1/5 đó. Đây sẽ là món ăn mà bạn không nên bỏ qua.

Thịt gà mềm dai, ngon ngọt hòa quyện với nước sốt béo ngậy, xen lẫn thêm vị bùi bùi từ khoai tây, khoai lang cực kỳ cuốn hút.

Bên cạnh đó, bạn có thể kết hợp cùng các nguyên liệu khác như sữa tươi, xoài, bơ... để tăng thêm hương vị cho món ăn đó. Bạn nên dùng kèm món này với bánh mì hoặc bún tươi.

Sườn nướng BBQ

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này làm một bữa tiệc ngoài trời cùng thưởng thức món sườn nướng BBQ với gia đình thì còn gì tuyệt hơn.

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này làm một bữa tiệc ngoài trời cùng thưởng thức món sườn nướng BBQ với gia đình thì còn gì tuyệt hơn.

Những miếng sườn nướng bên ngoài thì vàng ươm, đôi chỗ hơi cháy xém và được phủ sốt cực kỳ bóng bẩy vô cùng bắt mắt, mùi thơm ngào ngạt khiến bạn không thể cưỡng lại được. Bên trong thịt chín mềm, ngọt thịt và đậm đà. Bạn có thể ăn kèm thịt với tương ớt, bánh mì và thêm một chút kim chi hay đồ muối chua.

Gà nướng

Gà nướng là một món ngon cùng cách làm đơn giản, thích hợp để bạn trổ tài để chiêu đãi gia đình trong bữa ăn dịp lễ 30/4 - 1/5 sắp tới đó.

Món nướng hấp dẫn này với nhiều cách chế biến khác nhau cực kỳ mới mẻ. Bạn có thể làm gà nướng muối ớt, mật ong, phô mai hay sa tế... đều mang đến những hương vị tuyệt vời đó.

Thịt gà với lớp da ngoài được nướng vừa tới với màu vàng đẹp mắt. Thịt gà mềm, đậm đà, xen chút vị cay nhẹ, ăn kèm với muối ớt chanh thì còn gì bằng.

Hàu nướng

Hãy thử đổi vị trong bữa ăn cho gia đình nhân dịp lễ 30/4 - 1/5 bằng món hàu nướng độc đáo, đậm vị này.

Hãy thử đổi vị trong bữa ăn cho gia đình nhân dịp lễ 30/4 - 1/5 bằng món hàu nướng độc đáo, đậm vị này.

Bạn có thể kết hợp hàu nướng với các nguyên liệu như phô mai trứng cút, mỡ hành hay bơ tỏi đều mang đến những hương vị thơm ngon, độc đáo.

Thịt hàu săn chắc, ngọt hòa quyện với hương vị mới lạ của các nguyên liệu đi kèm chắc chắn sẽ khiến bạn rất thích.

Mực chiên giòn

Mực chiên giòn là một món ăn để gia đình có thể quây quần bên nhau vừa nhâm nhi vừa trò chuyện dịp lễ 30/4 - 1/5 này.

Những khoanh mực chiên với bề ngoài tròn trĩnh, lớp vỏ chín vàng rất bắt mắt, bên trong mực vẫn giữ được độ dai giòn và tươi ngon của hải sản.

Chấm mực chung với tương ớt, tương cà, sốt mayonnaise để thêm vị đậm đà: chua, cay, bùi béo. Món này bạn có thể ăn kèm với salad thì càng trọn vị.

Cá hấp cuốn bánh tráng

Cá hấp cuốn bánh tráng là một món ăn thanh đạm và kết hợp với nhiều nguyên liệu dân dã đơn giản, thích hợp cho những bữa tiệc vào dịp 30/4 -1/5 sắp đến đó.

Nghỉ lễ, bạn nên làm ngay một cuốn bánh tráng có đầy đủ cá, rau và bún chấm chung với nước mắm chua ngọt hoặc mắm nêm thì rất tuyệt.

Cá hấp chín vừa tới nên vẫn còn giữ được độ ngọt thịt, sự săn chắc kết hợp với vị tươi mát mà rau sống mang lại.

Làm ngay một cuốn bánh tráng có đầy đủ cá, rau và bún chấm chung với nước mắm chua ngọt hoặc mắm nêm thì rất tuyệt.