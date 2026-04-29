Quốc yến chiêu đãi Hoàng gia Anh của ông Trump có gì?

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump vừa tổ chức buổi quốc yến đặc biệt để chiêu đãi Vua Anh Charles III và Hoàng hậu Camilla tại Nhà Trắng tối 28/4 (giờ Mỹ), đánh dấu sự kiện trang trọng thứ hai trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.

Sự kiện trên diễn ra ngay sau khi nhà vua Anh có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội Mỹ, không chỉ nhằm tôn vinh mối quan hệ đặc biệt giữa hai quốc gia mà còn thể hiện phong cách cá nhân đầy tinh tế của gia đình Tổng thống Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nâng ly cùng Vua Anh Charles III tại quốc yến chiêu đãi Hoàng gia Anh ở Nhà Trắng. Ảnh: Sky News

Điểm nhấn xuyên suốt của buổi quốc yến là sự kết hợp giữa ẩm thực Pháp cổ điển và những sản vật "cây nhà lá vườn", tiêu biểu là mật ong từ tổ ong tại Nhà Trắng do chính tay bà Melania Trump chăm sóc.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đệ nhất phu nhân Mỹ, thực đơn được xây dựng dựa trên cảm hứng từ sự tinh túy của ẩm thực Pháp, một phong cách truyền thống thường được các đời tổng thống Mỹ trước đây lựa chọn khi đón tiếp cố Nữ hoàng Anh Elizabeth II.

Dù xu hướng ẩm thực Anh đang ngày càng phổ biến tại Mỹ, ban tổ chức vẫn quyết định trung thành với lối tiếp cận cổ điển để khẳng định sự bền chặt và lâu đời của tình hữu nghị Mỹ - Anh.

Không gian buổi tiệc được trang trí như một khu vườn Anh thực thụ với sắc hoa anh đào, hoa lilac, cùng sự góp mặt của hoa linh lan và nhiều loài hoa rực rỡ khác, tạo nên bầu không khí vừa xanh mát vừa sang trọng.

Không gian buổi tiệc được trang trí như một khu vườn Anh thực thụ, tạo nên bầu không khí vừa xanh mát vừa sang trọng. Ảnh: PA

Hành trình ẩm thực của thực khách bắt đầu với món khai vị là súp kem rau củ vườn (Garden Vegetable Velouté) mịn màng, là sự kết hợp độc đáo giữa các loại thảo mộc tươi trong vườn Nhà Trắng

Tiếp nối là món ravioli thảo mộc mùa xuân nhân phô mai ricotta, dùng kèm nấm morchella và phô mai Parmesan nhẹ nhàng.

Món chính của buổi tiệc là cá sole Dover sốt bơ chanh (Dover Sole Meunière), ăn kèm khoai tây pavé xếp tầng, đậu tuyết và dầu rau mùi tươi, mang đến hương vị thanh lịch và hài hòa.

Món tráng miệng chính là tâm điểm thu hút sự chú ý với tên gọi White House Honey & Vanilla Bean Crémeux, một loại bánh ga tô chocolate không bột được tạo hình tổ ong tỉ mỉ.

Món ăn này sử dụng kem vanilla mịn, bánh joconde hạnh nhân và đặc biệt là mật ong thu hoạch từ hai đàn ong mới mà bà Melania Trump đã bổ sung vào tổ ong hình Nhà Trắng thu nhỏ, dự kiến sẽ tăng sản lượng mật thêm khoảng 30 pound (khoảng 13 kg) mỗi năm.

Một tờ thực đơn tại quốc yến chiêu đãi Hoàng gia Anh tại Nhà Trắng của Tổng thống Trump. Ảnh: Chris Jackson/Getty Images

Trước đó cùng ngày, Đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng đã dẫn Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla đi thăm khu vực nuôi ong tại bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng, đồng thời tặng nhà vua - một người cũng có niềm đam mê nuôi ong - một lọ mật ong cùng thìa bạc từ thương hiệu Tiffany.

Ngoài ra, để tôn vinh sức mạnh của ngành rượu vang nội địa, tất cả các loại rượu phục vụ trong tiệc đều có xuất xứ từ Mỹ, bao gồm Hopkins Riesling "Heritage" 2024, Penner-Ash Pinot Noir 2022 và Newton Chardonnay 2022.

Bàn tiệc được bài trí công phu bằng bộ đồ sứ từ các thời Tổng thống Bill Clinton và George W. Bush, kết hợp cùng hơn 250 món đồ vermeil cổ và các sản phẩm gốm thủ công Mỹ.

Sự trang trọng của buổi tối còn được nâng tầm bởi phần trình diễn âm nhạc từ dàn nhạc và hợp xướng Quân đội Mỹ, trong đó có sự góp mặt của ban nhạc Thủy quân lục chiến lừng danh The President's Own.

Tổng thống Donald Trump, Đệ nhất phu nhân Melania Trump dẫn Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla đi thăm khu vực nuôi ong tại bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng. Ảnh: Văn phòng Đệ nhất phu nhân Mỹ

Danh sách khách mời tham dự quốc yến quy tụ những nhân vật quyền lực nhất trong giới công nghệ như Jeff Bezos, Tim Cook, David Ellison, cùng dàn Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ gồm John Roberts, Samuel Alito, Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh và Clarence Thomas.

Ngoài ra, buổi tiệc còn có sự hiện diện của các gương mặt nổi tiếng từ đài Fox News như Bret Baier, Maria Bartiromo, Laura Ingraham và Jesse Watters.

CEO Apple Tim Cook, Eric Trump - con trai thứ hai của Tổng thống Trump, và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại quốc yến chiêu đãi Hoàng gia Anh. Ảnh: Kenny Holston/New York Times

Sau 2 ngày hoạt động tại Washington DC, Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla sẽ tới New York để thăm gia đình các nạn nhân vụ khủng bố 11/9, trước khi kết thúc chuyến công du Mỹ tại bang Virginia với các hoạt động cộng đồng.

Buổi quốc yến chiêu đãi Hoàng gia Anh tối 28/4 không chỉ đơn thuần là một nghi thức ngoại giao, mà đã trở thành minh chứng sống động cho sự gắn kết sâu sắc giữa hai dân tộc, thông qua từng chi tiết ẩm thực và những cử chỉ hiếu khách từ gia đình Tổng thống Trump.