Loại rau giàu vitamin, đầy chất xơ, tốt cho tim mạch, giúp giảm cân, nấu theo cách này già trẻ đều mê

Nấm mỡ là loại rau giàu dinh dưỡng, chứa nhiều protein thực vật, chất xơ, vitamin nhóm B và các khoáng chất như kali, selen, giúp tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh, tim mạch.

Với hàm lượng calo thấp, ít chất béo, loại rau này rất phù hợp cho người ăn kiêng và kiểm soát cân nặng.

Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong nấm còn góp phần bảo vệ tế bào, làm chậm quá trình lão hóa và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động khỏe mạnh.

Không cần nguyên liệu cầu kỳ hay kỹ thuật phức tạp, món nấm mỡ xào dầu hào vẫn chinh phục nhiều gia đình nhờ hương vị đậm đà, thơm béo nhẹ, ăn cùng cơm trắng rất “bắt vị”.

Loại rau này có vị ngọt tự nhiên, kết cấu mềm mọng, khi xào cùng tỏi, hành lá và dầu hào sẽ dậy mùi hấp dẫn, màu sắc bắt mắt, dễ ăn với cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Món ăn này đặc biệt phù hợp cho những ngày bận rộn, khi bạn muốn chuẩn bị một bữa cơm nhanh gọn nhưng vẫn đủ ngon miệng và dinh dưỡng. Dân Việt giới thiệu cách nấu món ăn này như sau:

Nguyên liệu:

- Nấm mỡ: 500g

- Dầu ăn: 30g

- Tỏi băm: 20g

- Hành lá cắt nhỏ: 20g

- Nước tương: 20g

- Dầu hào: 20g

- Nước tương đen (loại dùng kho): 5g (tùy chọn, để tạo màu đẹp)

Cách làm:

- Chọn nấm mỡ tươi, không quá trắng bất thường. Rửa nhanh dưới vòi nước chảy, không ngâm lâu để tránh nấm hút nước làm nhạt vị. Sau đó thái nấm thành lát mỏng vừa ăn.

- Đặt chảo lên bếp, cho dầu ăn vào đun nóng rồi cho tỏi băm vào phi đến khi dậy mùi thơm.

- Cho nấm vào chảo, đảo đều trên lửa vừa khoảng 3 phút cho đến khi nấm bắt đầu tiết nước và mềm ra.

- Thêm nước tương và dầu hào, tiếp tục đảo đều từ 3–5 phút để nấm thấm gia vị. Nếu muốn món ăn có màu nâu đẹp mắt hơn, có thể cho thêm một chút nước tương đen.

- Cho hành lá vào, đảo nhanh tay rồi tắt bếp. Trút ra đĩa và dùng nóng với cơm trắng.

Lưu ý:

- Không nên rửa nấm bằng cách ngâm lâu trong nước vì sẽ làm nấm nhạt vị và ra nhiều nước khi xào.

- Xào nấm ở lửa vừa đến lớn để nấm nhanh săn lại, không bị mềm nhũn.

- Có thể thêm chút tiêu hoặc ớt nếu thích vị cay nhẹ.

Với cách làm đơn giản và thời gian chế biến chỉ khoảng 10–15 phút, nấm mỡ xào dầu hào là gợi ý lý tưởng để làm mới thực đơn hằng ngày, giúp bữa cơm gia đình thêm tròn vị và hấp dẫn.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!