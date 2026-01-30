Khoai môn và những tác dụng bất ngờ đối với cơ thể

Khoai môn có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Khoai môn được đánh giá là thực phẩm giàu dinh dưỡng, có thể mang lại nhiều lợi ích nếu được bổ sung hợp lý trong chế độ ăn hàng ngày.

Trước hết, khoai môn là nguồn cung cấp chất xơ khá dồi dào. Hàm lượng chất xơ trong loại củ này giúp hỗ trợ nhu động ruột, cải thiện tiêu hóa và hạn chế tình trạng táo bón. Đồng thời, chất xơ còn tạo cảm giác no lâu, góp phần kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể.

Bên cạnh đó, khoai môn có lợi cho hệ tiêu hóa nhờ chứa các loại đường dễ lên men tại ruột già, giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột. Khi được nấu chín kỹ, khoai môn có tính dịu nhẹ, ít gây kích ứng dạ dày, phù hợp với nhiều đối tượng.

Khoai môn là thực phẩm bổ dưỡng và dễ chế biến, nhưng chỉ thực sự tốt cho sức khỏe khi được sử dụng đúng cách

Với hàm lượng calo ở mức vừa phải, kết hợp cùng nhiều chất xơ, khoai môn có thể hỗ trợ quản lý cân nặng. Việc sử dụng khoai môn thay thế cho các loại tinh bột tinh chế giúp kiểm soát đường huyết sau ăn và hạn chế cảm giác thèm ăn.

Ngoài ra, khoai môn còn là nguồn cung cấp kali - khoáng chất quan trọng giúp điều hòa cân bằng nước trong cơ thể và hỗ trợ duy trì huyết áp ổn định. Nếu chế biến ít muối, khoai môn là thực phẩm phù hợp với chế độ ăn lành mạnh cho tim mạch.

Những rủi ro cần lưu ý khi sử dụng khoai môn

Dù được xem là thực phẩm có lợi, khoai môn vẫn tiềm ẩn một số nguy cơ nếu sử dụng không đúng cách.

Khoai môn sống hoặc nấu chưa chín kỹ có thể gây ngứa rát miệng, cổ họng hoặc kích ứng dạ dày do chứa oxalate và một số hợp chất tự nhiên. Việc ăn quá nhiều trong một bữa cũng có thể gây đầy hơi, khó tiêu, đặc biệt với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Ngoài ra, các món khoai môn chiên ngập dầu hoặc bảo quản không đảm bảo vệ sinh có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng và tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Đối với người mắc bệnh thận, hàm lượng kali cao trong khoai môn có thể gây tăng kali máu nếu sử dụng quá nhiều, ảnh hưởng đến tim mạch.

Sử dụng khoai môn thế nào để an toàn?

Để đảm bảo an toàn và phát huy tối đa lợi ích sức khỏe, khoai môn cần được chế biến đúng cách. Người dùng nên luộc, hấp, nướng hoặc nấu chín kỹ trước khi ăn để loại bỏ các chất gây kích ứng.

Khi chế biến, nên hạn chế sử dụng nhiều muối, bơ hoặc dầu mỡ, tránh các món chiên rán nhiều dầu. Những người có bệnh lý nền, đặc biệt là bệnh thận hoặc đang dùng thuốc ảnh hưởng đến kali, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn khoai môn thường xuyên.

Lựa chọn và bảo quản khoai môn đúng cách

Việc lựa chọn và bảo quản khoai môn cũng ảnh hưởng lớn đến chất lượng và độ an toàn của thực phẩm. Nên chọn những củ khoai có vỏ trơn, không nứt nẻ, không thâm mốc, cầm chắc tay và không bị mềm nhũn.

Khoai môn nguyên củ nên được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Với khoai đã gọt vỏ, cần bọc kín và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, sử dụng trong vòng 1-2 ngày. Trước khi chế biến, cần gọt vỏ sạch và rửa kỹ dưới vòi nước chảy để loại bỏ đất cát và vi sinh vật.