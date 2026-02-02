Du khách đổ xô chiêm ngưỡng thác Niagara bị đóng băng

Vào mùa đông, những khối băng hình thành trên thác Niagara, những cây cối bị đóng băng và dòng nước đóng băng một phần đã tạo thành một khung cảnh ấn tượng, thu hút rất đông người đến chiêm ngưỡng, bao gồm cả người dân địa phương và du khách quốc tế.

Thác nước nổi tiếng Niagara bị đóng băng một phần vào mùa đông. Nguồn: Reuters

Có mặt tại đây hôm 31/1, du khách Steven Eroco chia sẻ "Mọi thứ đều đóng băng, từ những cột băng, cây cối đóng băng, nước đóng băng một phần xung quanh thác, tất cả trông rất đẹp".

Hai du khách gốc Mexico, Myrna Gonzalez và Fernando Nieto - những người đã sống ở Canada nhiều năm cũng bày tỏ sự kinh ngạc. “Chúng tôi thích đến đây vào mùa đông vì trải nghiệm thật sự tuyệt vời. Trời lạnh nhưng rất đẹp – đây là một viên ngọc quý của Canada”, Nieto nói.

Nguồn: Reuters

Thác nước đóng băng, khung cảnh phủ đầy băng tuyết và những tảng băng trôi trên sông tạo nên một phông nền ngoạn mục, thu hút nhiều người chụp ảnh và bày tỏ sự thích thú. Du khách đã bất chấp cái lạnh để chiêm ngưỡng thác Niagara vào mùa đông - một trong những kỳ quan thiên nhiên nổi bật của ngành du lịch Canada được biến đổi theo mùa.