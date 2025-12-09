6 loại rau họ cải được ví như ‘thần hộ mệnh sức khỏe’ trong mùa đông

1. Súp lơ xanh

Súp lơ xanh từ lâu đã nổi tiếng là loại rau có giá trị dinh dưỡng cao. Bên trong chứa rất nhiều vitamin C, beta-carotene và chất xơ, toàn những dưỡng chất cần thiết với cơ thể.

Vitamin C giúp tăng miễn dịch, vì thế vào mùa đông dễ cảm cúm nên ăn súp lơ xanh sẽ hạn chế ốm vặt.

Chất xơ hỗ trợ tiêu hóa, đặc biệt hữu ích sau những bữa ăn nhiều thịt mỡ, đồng thời giúp giảm bớt mỡ thừa trong máu, tốt cho tim mạch.

Cách ăn ngon nhất vào mùa đông là xào nhanh với tỏi, giữ trọn độ giòn ngọt. Súp lơ xanh cũng hợp khi nấu cùng tôm, vừa ít béo lại giàu đạm, người lớn hay trẻ nhỏ đều thích. Ngoài ra, thả vào nồi lẩu vài bông súp lơ cũng rất hợp, vừa hút nước lẩu vừa tạo cảm giác thanh nhẹ.

2. Súp lơ trắng

Súp lơ trắng là một loại rau họ cải rất giàu dinh dưỡng, cung cấp nhiều vitamin K, chất xơ và folate. Vitamin K có tác dụng tích cực đối với sức khỏe xương khớp, đặc biệt là ở người lớn tuổi, giúp xương chắc khỏe hơn. Bên cạnh đó, chất xơ và folate trong súp lơ trắng còn có khả năng ổn định huyết áp, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và tăng cường hệ miễn dịch.

Bạn có thể xào súp lơ với một chút nước tương để tạo ra món ăn đơn giản nhưng ngon miệng. Ngoài ra, hầm súp lơ cùng với sườn sẽ giúp rau thấm vị ngọt béo. Một lựa chọn khác là trộn súp lơ vào salad, giúp làm dịu vị ngấy sau những bữa ăn nhiều dầu mỡ.

3. Cải làn

Cải làn là loại rau mùa đông đặc trưng, giòn ngọt và thơm nhẹ. Hơn nữa, cải làn chứa nhiều vitamin C, beta-carotene và kali, rất tốt cho huyết áp và miễn dịch.

Xào cải làn với tỏi là cách chế biến kinh điển, giữ được độ giòn ngọt và rất đưa cơm. Ngoài ra, cải làn xào thịt bò cũng rất hấp dẫn. Nếu thích đơn giản, bạn có thể luộc hoặc trộn với nước tương và dầu mè cũng rất ngon, vừa thanh mát vừa dễ ăn.

4. Bắp cải tím

Bắp cải tím không chỉ đẹp mắt mà còn giàu dưỡng chất: vitamin C cao ngang ngửa cam, thêm chất xơ và mangan, giúp tăng miễn dịch, thúc đẩy trao đổi chất và giảm cholesterol.

Món ngon nhất từ bắp cải tím chính là trộn salad. Cắt bắp cải tím thành sợi nhỏ, rắc chút muối ướp mềm. Sau đó trộn giấm, nước tương và một chút đường. Kết quả là có ngay món salad giòn, chua ngọt, giải ngấy cực tốt.

5. Bắp cải trắng

Bắp cải trắng là món quen thuộc trong mùa đông, giá rẻ nhưng giá trị dinh dưỡng rất ổn: giàu vitamin C, folate và kali, đều là dưỡng chất tốt cho tim mạch và sức đề kháng.

Bắp cải trắng rất dễ chế biến như ngâm chua ngọt, xào với thịt hoặc cắt nhỏ nấu canh trứng, đặc biệt hợp vào mùa lạnh.

6. Cải thìa

Cải thìa chứa nhiều vitamin C, beta-carotene và đặc biệt là canxi, rất tốt cho xương của người già và trẻ em.

Xào cải thìa với tỏi giữ được vị ngọt, dễ ăn, nhưng nếu kết hợp với nấm để tạo món xào ít béo nhưng giàu dinh dưỡng. Đặc biệt, cải thìa cắt nhỏ làm nhân bánh bao hoặc hoành thánh rất ngon và giàu chất xơ.