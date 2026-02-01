Khách Tây chi 300.000 đồng thử món chim ở vỉa hè Hà Nội, liên tục khen ngon

Nhân chuyến du lịch Hà Nội gần đây, Max Herzberg (đến từ Đức) cùng nhóm bạn tranh thủ trải nghiệm nhiều món ăn đường phố hấp dẫn.

Ngoài những món quen thuộc như phở bò, ốc luộc, nem rán, bánh mì, cơm rang, bún chả…, họ còn thưởng thức một món ăn lạ miệng - chim câu quay.

Chim câu quay tuy lạ lẫm với khách nước ngoài nhưng lại là món ngon quen thuộc với người bản địa.

Món này thường xuất hiện trong thực đơn các quán ăn ở khu vực phố cổ, được xem như thức quà vặt bữa xế chiều hay đồ nhậu, món “ăn chơi” lai rai.

Max cùng nhóm bạn từ Đức đến Hà Nội du lịch, trải nghiệm nhiều món ăn đường phố

Max cùng nhóm bạn thưởng thức chim câu quay ở một quán ăn vỉa hè trên phố Hàng Buồm, đoạn giao với phố Hàng Giày. Đây là địa chỉ ăn uống quen thuộc của đông đảo thực khách khi đến Thủ đô.

Tại quán, họ gọi một suất chim câu quay gồm 2 con, giá 150.000 đồng/con. Tuy nhiên, chỉ có Max và một người bạn nữa thưởng thức. Hai người còn lại thì e ngại, chưa đủ can đảm để nếm thử món ăn được chế biến từ chim câu.

Max thừa nhận “thực sự tò mò muốn xem món ăn đã gọi trông như thế nào”. Bởi vậy, khi đồ ăn được bưng ra, anh bất ngờ vì hình thức rất hấp dẫn.

Mỗi con chim quay đều được chặt làm đôi để thực khách thuận tiện thưởng thức và phục vụ kèm theo là các loại nước chấm và rau thơm.

Suất chim câu quay gồm 2 con, giá 300.000 đồng mà nhóm khách Tây thưởng thức ở phố cổ Hà Nội

Nam du khách người Đức nhanh chóng nếm thử những miếng thịt chim quay đầu tiên và liên tục thốt lên “ngon quá”.

Anh nhận xét phần đầu tuy ít thịt nhưng ngon, nhai được cả xương vì món ăn đã được chế biến khéo léo và có mùi vị hấp dẫn.

Lớp da của chim quay vàng óng, ăn giòn rụm. Còn phần thịt bên trong khá mềm, thấm đượm gia vị nên đậm đà.

Thậm chí, bê ra được một lúc rồi mà món ăn vẫn nóng hổi, hơi bốc lên và tỏa mùi thơm nức.

“Thịt chim quay thực sự rất ngon. Các món kèm theo cũng ngon nữa”, Max nói.

Hai chàng trai người Đức say sưa thưởng thức món chim câu quay, nức nở khen ngon

Chung cảm nhận, bạn của Max cũng vừa ăn vừa gật gù, thể hiện biểu cảm hài lòng khi thưởng thức món chim câu quay.

Max chia sẻ thêm, chim câu trông nhỏ nhưng khẩu phần khá nhiều, đủ cho họ trải nghiệm và cảm nhận rõ hương vị.

Khi kết thúc bữa ăn, vị khách Tây còn khen “quả là bữa tiệc thịnh soạn”.

Ở Hà Nội, nếu muốn thưởng thức món chim quay, du khách có thể tìm đến một số địa chỉ trong khu vực phố cổ như: Chim quay – 7C Nguyễn Công Trứ; Chim quay quán gốc cũ 80 Hàng Buồm; Chim quay Hoàng Dung – 14 Gia Ngư; Nam Bít Tết – Chim quay 20 Hàng Bài…

Ảnh: AdlerssonReview