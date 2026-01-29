Loại rau rẻ tiền, giàu dưỡng chất, ít calo, giúp xương chắc khỏe, tăng cường miễn dịch, xào đơn giản cũng thơm ngọt

Đậu cô ve là loại rau xanh rất giàu dinh dưỡng, chứa nhiều chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hóa, hạn chế táo bón và tạo cảm giác no lâu, phù hợp cho người ăn kiêng.

Loại rau này còn cung cấp dồi dào vitamin A, C, K và axit folic, góp phần tăng cường sức đề kháng, làm đẹp da và tốt cho hệ tim mạch.

Nhờ hàm lượng calo thấp, đậu cô ve giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả, đồng thời hỗ trợ ổn định đường huyết và giúp xương chắc khỏe nhờ các khoáng chất tự nhiên có lợi cho cơ thể.

Kết hợp loại rau này với thịt nạc sẽ tạo nên một món ăn vừa cân bằng dinh dưỡng, vừa ngon miệng và dễ ăn cho mọi lứa tuổi.

Trong những ngày bận rộn, một món xào đơn giản nhưng vẫn đảm bảo ngon miệng và đủ chất luôn là lựa chọn lý tưởng.

Đậu cô ve xào thịt sợi không chỉ dễ nấu, nguyên liệu quen thuộc mà còn có hương vị hài hòa: đậu giòn ngọt tự nhiên, thịt mềm đậm đà, thêm chút cay nhẹ của ớt khô và mùi thơm đặc trưng của tỏi, tiêu, khiến bữa cơm gia đình thêm tròn vị. Dân Việt giới thiệu cách nấu món này như sau:

Nguyên liệu:

- Thịt nạc heo cắt sợi: 100g

- Tỏi: 5 tép

- Ớt khô: 3 quả

- Tiêu

- Gia vị ướp thịt: Dầu ăn, nước tương đen, bột năng (mỗi loại một ít)

- Gia vị xào: muối: 0,5 muỗng; nước tương: 1 muỗng; bột ngọt: 0,5 muỗng

Cách làm

- Cho đỗ vào chần qua với nước sôi, thêm chút dầu ăn để rau giữ màu xanh

- Ướp thịt với nước tương đen, dầu ăn và bột năng trong khoảng 10 phút cho thấm.

- Làm nóng chảo, cho dầu vào rồi xào thịt đến khi săn lại, hết mùi tanh.

- Cho tỏi, ớt khô và tiêu vào phi thơm.

- Cho đậu cô ve vào xào cùng, nêm muối và nước tương, đảo nhanh tay trên lửa lớn 1–2 phút. Tắt bếp, thêm bột ngọt, trộn đều và dọn ra đĩa.

Lưu ý: Đậu cô ve cần được nấu chín kỹ để tránh gây khó chịu cho đường tiêu hóa. Nếu cắt sợi, thời gian chần khoảng 3 phút là phù hợp; nếu để nguyên, nên chần lâu hơn một chút để đảm bảo an toàn.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại rau này!