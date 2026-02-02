Tết ông Công ông Táo 2026 rơi vào ngày nào Dương lịch? Mâm cúng đầy đủ gồm những gì?

Tết ông Công ông Táo 2026 rơi vào ngày nào?

Theo lịch vạn niên, Tết ông Công ông Táo năm 2026, tức ngày 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ, sẽ rơi vào Thứ Ba, ngày 10/2/2026 Dương lịch. Đây là thời điểm không khí Tết đã trở nên rất nhộn nhịp. Trên khắp các con phố, chợ hoa, siêu thị, trung tâm thương mại, người dân bắt đầu mua sắm, trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị thực phẩm, bánh trái để đón năm mới.

Tết ông Công ông Táo năm 2026 rơi vào Thứ Ba, ngày 10/2/2026 Dương lịch. (Ảnh: Chụp màn hình)

Theo quan niệm dân gian, lễ cúng ông Công ông Táo nên được tiến hành trước 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp, bởi sau thời điểm này, Táo quân đã lên đường về trời. Nhiều gia đình coi trọng việc chọn giờ đẹp để làm lễ, với mong muốn mọi việc trong năm mới được hanh thông, thuận lợi. Thời điểm được cho là tốt nhất thường rơi vào giờ Thìn (7h – 9h) hoặc giờ Tỵ (9h – 11h), tượng trưng cho sự cát lành, suôn sẻ.

Năm 2026, ngày 23 tháng Chạp rơi vào đầu tuần, vì vậy với những gia đình bận rộn, không thể sắp xếp công việc trong ngày Thứ Ba, hoàn toàn có thể cúng sớm vào cuối tuần, tức ngày 21 hoặc 22 tháng Chạp. Tuy nhiên, theo quan niệm truyền thống, dù cúng sớm, gia chủ vẫn nên tiến hành nghi lễ vào buổi sáng để giữ trọn vẹn ý nghĩa tiễn Táo quân về trời.

Trong ngày Tết ông Công ông Táo, mâm cỗ cúng thường được chuẩn bị chu đáo, thể hiện lòng thành kính của gia chủ. Tùy điều kiện từng nhà, lễ vật có thể to nhỏ khác nhau nhưng phổ biến vẫn gồm xôi, gà luộc, bánh chưng, hoa tươi, mâm ngũ quả và đặc biệt là cá chép sống. Theo quan niệm dân gian, cá chép là phương tiện để Táo quân vượt vũ môn, bay về thiên đình. Sau lễ cúng, cá chép thường được mang đi phóng sinh, gửi gắm ước vọng về sự an lành, may mắn, đồng thời thể hiện tinh thần hướng thiện, phóng khoáng của người Việt.

Không chỉ đơn thuần là một nghi lễ, Tết ông Công ông Táo còn là dịp để mỗi gia đình nhìn lại chặng đường một năm đã qua, dọn dẹp bếp núc, nhà cửa, chuẩn bị tâm thế đón năm mới. Bởi vậy, dù nhịp sống hiện đại ngày càng bận rộn, phần lớn người Việt vẫn cố gắng duy trì ngày lễ này như một truyền thống đáng trân quý, gắn liền với ký ức và nếp sinh hoạt văn hóa lâu đời.

Mâm lễ cúng ông Công ông Táo 2026 gồm những gì?

Thông thường, để tiễn Táo quân về trời, trên bàn thờ sẽ có các lễ vật cơ bản như:

Bộ mũ áo ông Công ông Táo: Đây là vật phẩm không thể thiếu, gồm bộ mũ của hai ông, một bà. Bộ mũ áo thường được làm bằng giấy trang kim màu sắc rực rỡ.

Cá chép: Cá chép được xem là phương tiện để ông Công ông Táo lên trời. Tùy vào vùng miền mà có thể là cá chép sống để phóng sinh hoặc cá chép giấy.

Vàng mãTrầu cau, trái cây, hoa tươi.

Rượu trắng, trà, gạo-muối (mỗi thứ một đĩa nhỏ).

Tùy vào điều kiện và quan niệm của từng gia đình mà mâm cúng ông Công ông Táo có thể là cỗ chay hoặc cỗ mặn. Một mâm cỗ mặn cúng ông Công ông Táo thường bao gồm các món ăn truyền thống như:

- Bánh chưng hoặc bánh tét: Tùy theo vùng miền, bánh chưng hoặc bánh tét sẽ có mặt trong mâm cúng. Đây là món bánh truyền thống không chỉ mang đậm hương vị Tết mà còn tượng trưng cho đất trời, lòng biết ơn tổ tiên.

- Gà luộc: Gà trống luộc nguyên con tượng trưng cho sự khởi đầu mới, đem lại may mắn và thịnh vượng cho gia đình trong năm mới.

- Xôi gấc: Màu đỏ của xôi gấc tượng trưng cho sự may mắn và hạnh phúc.

- Chả giò hoặc nem rán: Món ăn không thể thiếu trong các dịp lễ Tết, thể hiện sự trọn vẹn và đầy đủ.

- Giò lụa: Món giò lụa mịn màng, tròn trịa thể hiện cho sự đủ đầy, no ấm.

- Thịt đông, thịt kho tàu: Đặc trưng với cái lạnh của mùa đông miền Bắc, món thịt đông có ý nghĩa đoàn tụ, quây quần. Mâm cỗ Tết của người miền Nam khi dọn lên không bao giờ thiếu đĩa thịt kho tàu vàng nâu sóng sánh.

- Canh: Thường là canh mọc, canh bóng hoặc canh miến, biểu tượng cho sự trong sạch và mới mẻ.

- Các món xào: Như bò xào, gà xào, tùy thuộc vào từng vùng miền và khẩu vị gia đình.

Mâm cỗ chay cúng ông Công ông

Táo thường bao gồm các món ăn làm từ đậu hoặc rau củ. Những món ăn này không những thanh đạm mà còn biểu trưng cho sự thanh tịnh và lòng thành kính.

Một mâm cỗ chay gồm những món ăn đặc trưng sau:

- Nem chay: Làm từ các loại rau củ như cà rốt, khoai môn, nấm mèo và bún tàu, gói trong bánh tráng và chiên giòn. Nem chay mang hương vị nhẹ nhàng, dễ ăn và hấp dẫn.

- Đậu hũ chiên sả: Đậu hũ được cắt miếng, ướp với sả băm nhỏ, sau đó chiên vàng. Món ăn này đơn giản, dễ thực hiện nhưng rất thơm ngon.

- Canh chay: Thường nấu từ các loại rau củ như cà rốt, su su, bông cải, và đậu que. Nước dùng từ rau củ giúp món canh có vị ngọt tự nhiên và thanh mát.

- Xôi gấc: Món xôi gấc có màu đỏ cam đặc trưng, thể hiện sự may mắn, thịnh vượng. Xôi ngọt nhẹ, dẻo thơm nhờ hạt nếp chất lượng và gấc chín.

- Rau củ xào: Các loại rau củ như bông cải, nấm, cà rốt được xào vừa chín tới, giữ được độ tươi ngon và vị ngọt tự nhiên.

- Chè: Có thể là chè đậu xanh, chè hoa cau hoặc chè trôi nước. Chè mang ý nghĩa ngọt ngào, mong muốn cho những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới.