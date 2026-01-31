Quả khế: Loại quả dân dã nhưng công dụng chữa bệnh không ngờ

Giá trị dinh dưỡng của quả khế

Quả khế chứa hàm lượng dinh dưỡng tương đối đa dạng. Trong 100g khế cung cấp khoảng 3g chất xơ, 1g chất đạm cùng nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Theo khuyến nghị nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày, khế đáp ứng khoảng 52% vitamin C, 4% vitamin B5, 3% folate, 6% đồng, 3% kali và 2% magie. Đây là những vi chất quan trọng giúp tăng cường miễn dịch và hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

Tác dụng của quả khế đối với sức khỏe

Quả khế giàu các hợp chất thực vật như axit gallic, epicatechin và quercetin - những chất chống oxy hóa mạnh. Các nghiên cứu thực nghiệm trên động vật cho thấy, những hợp chất này có khả năng hỗ trợ giảm cholesterol và hạn chế gan nhiễm mỡ. Một số kết quả cũng ghi nhận, đường tự nhiên trong khế có tác dụng giảm viêm.

Y học cổ truyền và một số nghiên cứu hiện đại ghi nhận, khế có giá trị nhất định đối với sức khỏe

Theo y học cổ truyền, khế có tính bình, vị chua ngọt, khi chín mang tính ôn, có tác dụng giải khát, sinh tân dịch, lợi tiểu, thanh nhiệt và giải độc. Không chỉ quả, nhiều bộ phận khác của cây khế như lá, rễ cũng được dân gian sử dụng làm thảo dược. Lá khế thường được dùng để nấu nước tắm, hỗ trợ giảm ngứa và các bệnh ngoài da.

Một số bài thuốc dân gian từ quả khế

Trong dân gian, quả khế được sử dụng để hỗ trợ điều trị nhiều chứng bệnh thông thường. Chẳng hạn, khế tươi giã nát có thể xát ngoài da để làm dịu tình trạng dị ứng tiếp xúc; nước khế nấu loãng dùng rửa vết lở loét nhằm sát trùng nhẹ. Khế nướng còn được dùng trong một số trường hợp nước ăn chân hoặc cảm cúm, hạ sốt theo kinh nghiệm truyền miệng.

Ngoài ra, nước ép khế tươi được sử dụng để hỗ trợ giảm đau họng, ho; một số bài thuốc kết hợp khế với đường phèn hoặc gừng được cho là giúp thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ người mệt mỏi kéo dài. Tuy nhiên, các bài thuốc này chủ yếu dựa trên kinh nghiệm dân gian, chưa có đủ bằng chứng lâm sàng và chỉ nên xem là biện pháp hỗ trợ.

Đáng lưu ý, trong trường hợp ngộ độc nặng như ngộ độc mã tiền, khế chỉ có vai trò sơ cứu tạm thời. Người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để tránh nguy hiểm đến tính mạng.

Những rủi ro khi sử dụng quả khế

Quả khế chứa hàm lượng oxalat khá cao. Nếu sử dụng nhiều, đặc biệt ở người mắc bệnh thận, có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng như lú lẫn, co giật, thậm chí làm tổn thương thận nặng hơn. Do đó, người có bệnh lý thận tuyệt đối không nên dùng khế để chữa bệnh khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Bên cạnh đó, khế có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa của một số loại thuốc, làm thay đổi hiệu quả điều trị. Người đang dùng thuốc cần thông báo với bác sĩ nếu có ý định sử dụng khế thường xuyên hoặc dùng với mục đích hỗ trợ chữa bệnh.

Cách chế biến quả khế

Trong sinh hoạt hàng ngày, khế có thể được dùng theo nhiều cách đơn giản và an toàn. Khế chua thường được ăn tươi kèm muối hoặc đường, trong khi khế ngọt có thể ăn trực tiếp. Nước ép khế là thức uống giải khát phổ biến vào mùa hè, có thể thêm mật ong hoặc đường để dễ uống hơn.

Khế cũng là nguyên liệu quen thuộc trong các món canh chua, gỏi, xào, giúp món ăn có vị thanh nhẹ và kích thích vị giác. Ngoài ra, khế còn được chế biến thành mứt - một món ăn vặt chua ngọt, dễ bảo quản và phù hợp dùng trong các món tráng miệng.