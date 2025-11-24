Xào rau muống chỉ cần nhớ 3 mẹo này, rau xanh mướt không bị thâm đen

Xào rau muống theo cách này rất ngon.

Nguyên liệu:

1 bó rau muống, 1 củ tỏi lớn, dầu hào, muối, bột ngọt.

Cách làm:

Rau muống cắt bỏ phần gốc già, loại bỏ lá úa. Rửa sạch rồi dùng sống dao đập nhẹ phần thân trước khi cắt khúc. Phần thân và lá để riêng. Tỏi bóc vỏ và băm nhỏ.

Đun sôi nước, cho vào 1 muỗng muối và 1 muỗng dầu ăn, sau đó cho phần thân rau vào chần 5–10 giây rồi vớt ra ngay.

Mẹo 1:

Chần phần thân trước và chần trong nước có muối + dầu giúp rau giữ màu xanh, không bị oxy hóa, đồng thời hạn chế thất thoát chất dinh dưỡng.

Thân rau muống sau khi chần cho ngay vào nước lạnh rồi vớt ra để ráo, trộn chung với phần lá đã chuẩn bị.

Mẹo 2:

Ngâm nước lạnh để rau hạ nhiệt nhanh, nhờ vậy giữ được độ giòn và màu xanh tươi. Sau đó, rắc sẵn một chút muối và bột ngọt vào phần rau muống đã ráo nước.

Mẹo 3:

Nêm sơ trước khi cho vào chảo giúp giảm thời gian xào, nhờ đó rau không bị vàng.

Làm nóng chảo, cho dầu ăn rồi phi thơm tỏi. Thêm 1 muỗng dầu hào và đảo đều cho thơm.

Cho toàn bộ rau muống vào chảo, mở lửa to và đảo nhanh khoảng 40 giây đến khi lá vừa mềm thì tắt bếp, cho ra đĩa.

Hoàn thành.