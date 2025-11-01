Loại rau giá rẻ bèo, được coi là 'vua canxi', bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Vì sao rau cải chíp được gọi là "vua canxi"?

Có một nguồn bổ sung canxi tự nhiên rất dồi dào mà ít người được biết chính là rau cải chíp, theo các chuyên gia dinh dưỡng, loại rau sẵn có trong mùa thu đông này có lượng canxi cao hơn sữa: 100gr cải chíp cung cấp 158mg canxi, trong khi 100gr sữa bò tươi chỉ có khoảng 120mg canxi. Vì vậy loại rau được gọi là "vua canxi" này nên được ưu tiên.

Cải chip cung cấp canxi tốt hơn sữa vì nó không chứa lactose. Những người không dung nạp lactose có thể thay thế sữa bằng cải chip khi cần tìm nguồn cung canxi tự nhiên, điều này giúp phòng tránh tình trạng đầy bụng, khó tiêu. Nếu như sữa có thể gây tăng cân thì với cải chip, bạn có thể ăn thoải mái hơn mà không lo béo. Giá cải chip rẻ hơn rất nhiều so với sữa. Hơn nữa, loại rau này phù hợp cho cả gia đình, từ trẻ em đang lớn đến người già muốn phòng ngừa loãng xương. Điểm đặc biệt nhất là loại rau này có tỷ lệ canxi-magie gần như hoàn hảo, rất thích hợp cho xương phát triển.

Gợi ý các món ngon với rau cải chip

Rau cải chíp xào nấm

Tỏi bóc sạch vỏ băm nhỏ. Rau cải nhặt sạch, rửa sạch với nước, để ráo. Nấm hương ngâm vào nước cho nở đều. Sau đó dùng kéo cắt bỏ chân nấm, cái nào to thì có thể cắt đôi. Đun một nồi nước, khi nước sôi, cho cải vào trần sơ qua, sau đó gắp ra rổ để ráo. Cho chảo lên bếp, thêm chút dầu ăn, sau đó cho tỏi vào phi thơm. Tiếp đến, cho nấm vào đảo 1 phút, bật lửa to. Tiếp đó, cho rau cải vào xào, cho sa tế, dầu hào, hạt nêm, bột ngọt vào đảo đều. Xào rau từ 3- 5 phút thì tắt bếp. Cho rau ra đĩa, trang trí đẹp mắt là hoàn thành rồi.

Chế biến rau cải chíp – Rau cải thìa xào tỏi

Đun nóng chút dầu ăn rồi cho tỏi vào phi thơm. Tiếp đến, rưới vào 1 ít nước (nếu rau còn đọng nước thì không cần). Cho cải thìa vào xào bằng lửa to, đảo đều tay đồng thời nêm bột canh và hạt nêm cho vừa miệng. Khi rau chín tới thì hêm chút bột ngọt nếu thích. Tắt bếp và cho món ăn ra đĩa là hoàn thành.

Cải chíp luộc

Cho nước vào nồi, lượng nước vừa đủ, đo khoảng ngập mặt rau là được. Thả vài lát gừng tươi vào để rau thơm hơn. Khi nước sôi thì cho rau cải vào luộc. Cẩn thận hơn, nếu muốn tách phần gốc ra để trang trí, có thể luộc riêng phần này trước rồi mới tới phần bẹ lá. Hoặc có thể luộc cùng, sau khi bày ra đĩa thì sắp xếp lại.

Chế biến rau cải chíp – Rau cải thìa xào dầu hào

Đun nóng ít dầu ăn trên bề mặt chảo rồi cho hành, tỏi băm vào phi thơm. Tiếp theo, cho cải thìa vào xào nhanh tay bằng lửa to. Nêm gia vị gồm: dầu hào, hạt nêm, bột canh. Tiếp tục xào để cải thìa ngấm sốt cho tới khi chín vừa thì tắt bếp. Cho món ăn ra đĩa, rắc hạt tiêu và tỏi phi để món ăn thêm mùi thơm.

Rau cải chíp xào thịt gà

Ướp thịt gà với những nguyên liệu gia vị trong 10 phút. Trộn tất cả các nguyên liệu làm nước sốt vào cái bát và khuấy đều. Làm nóng dầu trong chảo. Thêm thịt gà và xào nhanh cho tới khi của thịt gà trắng. Cho thịt gà vào đĩa và để sang một bên. Làm nóng dầu còn lại trong chảo. Cho gừng vào chảo và xào cho tới khi thơm. Cho gà lại vào chảo rồi đảo đều. Thêm rau vào và đảo đều. Cho nước sốt vào chảo và tiếp tục xào tới khi rau cải được nấu chín nhưng vẫn còn giữ màu xanh tự nhiên. Bày gà xào cải chíp ra đĩa và thưởng thức ngay.

Rau cải chíp xào thịt bò

Cho chảo lên bếp, thêm 2 muỗng canh dầu ăn vào đun sôi, khi dầu sôi thì cho hành tím và tỏi vào phi thơm rồi cho thịt bò vào xào bằng lửa vừa từ 7 – 10 phút cho tới khi thịt chín rồi vớt ra. Tiếp tục cho thân cải vào chảo xào bằng lửa vừa khoảng 2 – 3 phút cho phần thân chín rồi cho phần lá cải vào xào từ 3 – 4 phút. Cuối cùng, cho thịt bò, ớt vào xào thêm 1 – 2 phút rồi tắt bếp là hoàn thành rồi.

Canh cải thìa nấu tôm tươi

Cho nồi lên bếp, cho vào nồi dầu ăn. Đợi dầu nóng thì cho hành tím vào phi thơm. Khi hành thơm, cho tôm vào xào khoảng 2 phút để tôm săn lại rồi cho nước và đun sôi. Chờ nước trong nồi sôi, dùng muôi vớt bỏ bọt, nêm thêm muối, hạt nêm, bột ngọt và cho cải thìa vào. Ấn nhẹ cho cải thìa ngập nước, đun bằng lửa to thêm khoảng 2 phút nữa tới khi canh sôi lại thì nêm gia vị cho vừa miệng rồi tắt bếp là hoàn thành.