Loại củ hỗ trợ dinh dưỡng cho người bị gan nhiễm mỡ bán đầy siêu thị Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Củ dền - Loại củ hỗ trợ dinh dưỡng cho người bị gan nhiễm mỡ

Củ dền chứa nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho gan, đặc biệt là những người bị gan nhiễm mỡ. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, củ dền hỗ trợ tăng cường sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật, đặc biệt là gan. Hơn nữa, trong củ dền có chứa chất betalain với đặc tính chống ung thư, ngừa viêm. Vì thế, củ dền rất tốt trong quá trình giải độc. Ngoài ra, chất pectin có trong củ dền cũng giúp thải độc tố ra ngoài.

Củ dền đỏ nấu món gì ngon?

Canh củ dền đỏ nấu sườn non

Sườn non chặt miếng vừa ăn, chần sơ qua nước sôi rồi rửa sạc. Củ dền, cà rốt, khoai tây gọt sạch vỏ, cắt miếng vừa ăn. Phi thơm hành tím, cho sườn vào xào săn lại, thêm 1 lít nước và ninh sườn khoảng 20 phút. Cho cà rốt, khoai tây, vào trước, sau đó 5 phút cho củ dền đỏ vào. Nêm gia vị cho vừa ăn, thêm hành lá nếu thích.

Canh củ dền đỏ nấu thịt băm

Củ dền gọt vỏ, cắt hạt lựu. Phi thơm hành, cho thịt băm vào xào săn lại. Cho củ dền vào xào chung vài phút, đổ nước vào đun 10-15 phút. Nêm gia vị cho vừa ăn, rắc hành lá trước khi tắt bếp.

Thịt bò nấu củ dền

Thịt bò thái miếng vuông, ướp với tỏi băm, tiêu, mắm, hạt nêm 15 phút. Củ dền và khoai tây gọt vỏ, cắt miếng vuông. Xào thịt bò với hành tỏi, cho nước vào hầm 30 phút. Cho củ dền, khoai tây vào hầm thêm 10 phút nữa là xong. Đổ thành phẩm ra đĩa và dùng ngay khi còn nóng, có thể chấm bánh mì.

Nước ép củ dền và cà rốt

Củ dền và cà rốt rửa sạch, gọt vỏ, cắt miếng vuông. Ép lấy nước cùng cam hoặc táo. Lọc qua rây để loại bỏ tạp chất, cặn bã. Nước ép củ dền lọc được nên uống liền, không để qua đêm sẽ biến chất.

Cháo tôm củ dền

Củ dền đỏ gọt vỏ, cắt nhỏ, xay nhuyễn để lấy nước. Gạo vo sạch, nấu với nước cốt củ dền đến khi gạo chín mềm. Tôm xay nhuyễn, xào sơ rồi cho vào cháo. Nêm dầu ô liu vào cháo cho vừa miệng ăn.

Salad củ dền đỏ

Củ dền gọt vỏ, rửa sạch, đem luộc chín, cắt miếng vuông vừa ăn. Rau xà lách rửa với nước muối loãng, để ráo, thái nhỏ. Cà chua bi rửa sạch, bổ đôi. Dưa leo rửa sạch, thái lát mỏng. Trộn tất cả các nguyên liệu lại với nhau, rưới dầu ô liu + giấm táo lên và thưởng thức.

Tiết canh củ dền

Củ dền rửa sạch, gọt vỏ, bỏ vào máy xay cùng 400ml nước lọc, xay nhuyễn. Lọc qua rây để lấy phần nước cốt, loại bỏ bã, tạp chất. Nấm mèo ngâm nở, rửa sạch, băm nhuyễn. Đậu phụ bóp vụn. Hòa 1 gói bột rau câu dẻo (5g) vào phần nước củ dền đã lọc. Bắc lên bếp, khuấy đều tay trên lửa nhỏ đến khi sôi nhẹ và bột hòa tan hoàn toàn. Đổ phần nhân vào bát nhỏ. Đổ nước rau câu củ dền nóng lên trên để tạo lớp tiết phủ đều mặt. Để nguội bên ngoài 15 phút rồi cho vào tủ lạnh khoảng 1-2 tiếng cho đông lại. Lấy bát tiết canh củ dền ra, rắc lạc rang, tiêu lên và thưởng thức.