Bất ngờ với loại củ hỗ trợ người bị gan nhiễm mỡ, chế biến thành nhiều món ngon

Cà rốt - Thực phẩm hỗ trợ gan nhiễm mỡ

Gan nhiễm mỡ không do rượu là bệnh lý tiến triển âm thầm, triệu chứng bệnh rất mờ nhạt hoặc không có ở giai đoạn đầu. Khi triệu chứng bệnh xuất hiện như mệt mỏi, chán ăn, gan to, đau vùng hạ sườn phải, ấn tức… thì bệnh đã tiến triển đến giai đoạn nặng ảnh hưởng tới chức năng gan, thậm chí gây xơ gan. Thêm cà rốt vào chế độ ăn hàng ngày sẽ giúp bạn có lá gan khỏe hơn. Lý do là vì trong cà rốt có nhiều flavonoid, beta-carotene và glutathione là những chất giúp gan thải độc và tăng cường chức năng gan.

Món ngon từ cà rốt

Gỏi cà rốt lỗ tai heo

Tai heo dùng muối trắng sát để làm sạch, dùng mũi dao cắt đôi để làm sạch bên trong lỗ tai heo. Sau đó, luộc lỗ tai heo vừa chín, vớt ra cho vào đá lạnh để có độ giòn. Hành tây lột vỏ, thái miếng nhỏ. Cà rốt gọt vỏ, thái sợi. Hành lá, rau thơm rửa sạch và thái nhỏ. Cho lỗ tai heo, hành tây và cà rốt vào một cái thau to. Cho bột nêm, tiêu, tỏi, ớt, chanh, đường vào trộn đều vừa ăn. Sau đó cho rau thơm vào và trộn đều là hoàn thành món ăn. Có thể rắc thêm một ít đậu phộng để món ăn thêm đẹp mắt.

Cà rốt ngâm chua ngọt

Cà rốt và củ cải trắng gọt vỏ, rửa sạch, thái thành que dày khoảng 0.5cm. Cho cà rốt và củ cải trắng vào tô lớn, rắc 2 thìa cà phê đường, 1 thìa cà phê muối, dùng tay xóc nhẹ để gia vị trộn đều vào nguyên liệu trong 3 phút. Đổ củ cải trắng và củ cà rốt ra rổ, tráng qua với nước rồi để ráo. Trong 1 tô khác, hòa tan nốt chỗ đường còn lại với giấm và nước ấm. Chuẩn bị hũ thủy tinh khô, sạch. Cho củ cải và cà rốt vào hũ rồi đổ nước trộn chua ngọt vào xâm xấp mặt củ cải, đợi nguội mới đóng nắp. Để hũ củ cải cà rốt ngâm ở nơi thoáng mát từ 8 – 10 tiếng. Sau 1 – 2 ngày, món ăn này sẽ có vị ngon nhất. Có thể cho hũ củ cải trắng, cà rốt ngâm chua ngọt vào tủ lạnh và dùng dần.

Bò hầm cà rốt

Cho thịt bò vào tô, ướp gia vị gồm muối, hạt nêm, tỏi băm, gừng thái sợ, nước mắm, hạt tiêu, đường, để yên trong 20 phút rồi cho tiếp ngũ vị hương và ít gia vị bò kho. Sau khi thịt thấm gia vị, bạn bắt nồi lên bếp, cho thêm một lượng dầu ăn vừa đủ, đợi dầu sôi cho thịt bò vào đảo đều đến khi thịt săn lại cho thêm sả vào và đổ nước ngập thịt. Nấu sôi nồi thịt, cho thêm bột quế và bột hoa hồi vào để tạo độ thơm cho món ăn. Nấu tiếp 15-20 phút nữa thì cho tiếp cà rốt vào và đậy nắp nồi. Khi thịt bò và cà rốt đã mềm thì bạn nêm nếm lại gia vị vừa ăn, cho thêm ít bột năng để tạo độ sánh cho nước bò kho và tắt bếp. Múc bò kho ra tô, thêm ít húng quế nếu thích. Món ăn này thích hợp ăn với cơm, bánh mì hoặc bún.

Hầm xương cà rốt khoai tây

Khoai tây, cà rốt, cà chua rửa sạch, thái miếng vừa ăn. Bắc nồi áp suất lên bếp, để nóng, phim thơm hành và tỏi, rồi cho sườn vào xào qua cho săn thịt. Lần lượt cho tiếp các loại rau củ vào xào, cho thêm chút gia vị. Đổ ngập nước ấm, đun sôi lửa to, không đậy vung nồi, vừa đun vừa vớt bọt để nồi canh được trong. Khi không còn bọt, đóng vung lại, ninh với lửa vừa trong nửa tiếng. Canh chín cho hành lá, rau ngò thái nhỏ. Múc ra tô và thưởng thức.