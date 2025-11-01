Thành phố nào của Campuchia lọt top điểm đến du lịch hàng đầu thế giới năm 2026?

Mới đây, Lonely Planet công bố danh sách "Best in Travel 2026", giới thiệu 25 điểm đến và 25 trải nghiệm nổi bật trong năm tới.

Siem Reap - "thủ phủ văn hóa" của đất nước Campuchia được vinh danh trong danh sách những điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026. Trong danh sách khu vực châu Á, Siem Reap sánh vai cùng Jeju-do (Hàn Quốc), Quy Nhơn (Việt Nam), Jaffna (Sri Lanka) và Phuket (Thái Lan).

Theo Khmer Times, sự ghi nhận này đánh dấu bước chuyển mình rõ nét của Siem Reap – từ điểm đến gắn liền với kỳ quan Angkor Wat, đã vươn lên trở thành trung tâm sáng tạo, nơi di sản cổ kính hòa quyện với nhịp sống hiện đại.

Danh sách “Best in Travel 2026” tôn vinh những điểm đến nổi bật nhờ bản sắc văn hóa riêng, định hướng phát triển bền vững và trải nghiệm giàu cảm xúc dành cho du khách.

Lonely Planet nhận định, Siem Reap không chỉ là “cửa ngõ” dẫn vào quần thể Angkor, mà còn là một thành phố chuyển mình mạnh mẽ với hệ sinh thái nghệ thuật sáng tạo, các khách sạn boutique mang dấu ấn riêng, nền ẩm thực bản địa phong phú cùng những mô hình du lịch cộng đồng ngày càng phát triển.

Lonely Planet cũng xếp trải nghiệm du thuyền trên sông Mekong nối Campuchia – Việt Nam vào nhóm hàng đầu thế giới, nhờ hành trình khám phá chợ nổi, làng nghề và đời sống ven sông - những nét văn hóa bản địa sinh động và đặc trưng nhất của khu vực.

Siem Reap - "thủ phủ văn hóa" của đất nước Campuchia được vinh danh trong danh sách những điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026. Ảnh: Lonely Planet

Đầu năm nay, Tripadvisor cũng xếp Siem Reap ở vị trí thứ 14 trong danh sách “Best of the Best 2025" - nhóm điểm đến có chất lượng trải nghiệm cao nhất thế giới.

Thành phố này đồng thời đứng thứ 10 trong hạng mục "Culture Destinations" (những điểm đến văn hóa truyền cảm hứng nhất toàn cầu), ghi nhận bầu không khí nghệ thuật sôi động và di sản phong phú.

Tripadvisor mô tả Siem Reap là nơi du khách có thể học bài học về lịch sử dân tộc tại làng văn hóa Campuchia và mua bán ở chợ đêm Angkor - nơi tập hợp hàng trăm gian hàng ẩm thực và đồ thủ công.

Theo Hiệp hội Lữ hành Campuchia (CATA), việc Siem Reap liên tiếp được các tổ chức uy tín vinh danh là cơ hội lớn giúp Campuchia khẳng định vị thế điểm đến văn hóa - du lịch hàng đầu khu vực.

Ông Ho Vandy, cố vấn của Hiệp hội Du lịch Campuchia (CATA), cho biết việc được nền tảng lớn vinh danh là "cú hích quan trọng giúp nâng tầm du lịch Campuchia trên bản đồ thế giới".

Với ấn bản đầu tiên xuất bản năm 1973 mang tên Across Asia on the Cheap, Lonely Planet được mệnh danh là "đế chế" phát hành những cẩm nang du lịch thành công nhất thế giới, với hơn 145 triệu cuốn đã được bán ra.